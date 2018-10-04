Не стихают страсти вокруг мощей Валентины Минской

"Нашлись такие люди, которые объявили могилку Валентины памятником истории третей категории", – заявил митрополит на пресс-конференции в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.





По его словам, данное решение было принято на уровне Минского облисполкома. "Я хотел резко высказаться по этому вопросу, но не буду", – сообщил предстоятель БПЦ.





Он считает, что "темные силы" не хотят, что бы мощи Блаженной Валентины были открыты. "Я же это воспринимаю как очередное испытание нашей веры", – добавил митрополит. Он также выразил надежду, что когда-нибудь мощи будут доступны для поклонения верующих.





Тема перенесения мощей блаженной Валентины Минской с сельского кладбища под Дзержинском в Свято-Духов кафедральный собор была поднята несколько лет назад. В храмах даже собирали подписи верующих. Могила блаженной является местом паломничества православных верующих. Валентина Сулковская была канонизирована 6 февраля 2006 года, спустя 40 лет после смерти. Захоронена месточтимая святая на сельском кладбище в Минской области.





Валентина Минская является первой белорусской святой, которая прославлена в чине "Блаженная". По словам священнослужителей, верующие, которые приходят помолиться на могиле, называют ее Матушкой Валентиной.