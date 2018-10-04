В Украине опровергают слова Лукашенко о контрабанде оружия

24 сентября глава Беларуси приказал укрепить границу с Украиной, обосновывая это якобы возросшей контрабандой оружия. Для примера он упомянул задержание начальника ТЭЦ Городейского сахарного завода, у которого нашли целый арсенал: пистолеты, автоматы, гранаты и даже пулемет.





"Мы ежемесячно обмениваемся отчётами с белорусами. Был и разговор первого заместителя ведомства Василия Серватюка с первым заместителем Госпогранкомитета Беларуси, в котором тот заверил, что никаких фактов относительно перемещения оружия у них нет. И задержание, которое произошло в Гомельской области на квартире у белоруса, где нашли оружие, никакого отношения к границе не имеет ", — заявил Цыгикал.





Говоря об укреплении белорусско-украинской границы, Цыгикал заметил, что не может комментировать политические заявления. Однако при этом он добавил, что имеет информацию о большом денежном транше, который в это время Беларусь получила от России. По мнению украинского пограничника, это могло повлиять на политические заявления официального Минска





Цыгикал добавил, что Украина также увеличивает число своих пограничников на границе с Беларусью — это новая тактика ДПСУ. "Мы наращиваем плотность границы, чтобы противодействовать существующим угрозам: нелегальной миграции, контрабанде товаров и наркотиков", — пояснил он.



