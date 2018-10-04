Милиция и Минюст ответили депутатам о законе о бело-красно-белом флаге









Обращения по поводу бело-красно-белого флага Анисим направляла в Министерства культуры, внутренних дел и юстиции вместе со своей коллегой Анной Канопацкой и сопредседателем оргкомитета БХД Ольгой Ковальковой. Ответа из Минкульта ещё нет. Между тем, все министерства должны были ответить до 3 октября.





Депутаты предлагали разрешить свободное использование исторического флага в Беларуси, в том числе государственными учреждениями.





МВД в своём ответе отметило, что в законопроекте, направленном депутатом, нет "нормативных правовых приказов и поручений", касающихся ведомства. Минюст заявил, что этот законопроект нужно согласовать с рядом государственных органов — в частности, с Министерством культуры.