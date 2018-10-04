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Александр Лукашенко рассказал о том, как воспитывал своих сыновей
Новости Беларуси. 5 октября Президент раскритиковал законопроект о противодействии домашнему насилию и призвал ориентироваться в первую очередь на свой менталитет и ценности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Новости Беларуси. 5 октября Президент раскритиковал законопроект о противодействии домашнему насилию и призвал ориентироваться в первую очередь на свой...
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