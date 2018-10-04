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Александр Лукашенко рассказал о том, как воспитывал своих сыновей

05.10.2018 21:02 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 5 октября Президент раскритиковал законопроект о противодействии домашнему насилию и призвал ориентироваться в первую очередь на свой менталитет и ценности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко рассказал о том, как воспитывал своих сыновей

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я не сторонник того, чтобы наказывать детей. Ну, Виктор часто получал от меня как старший. Младшего я вообще – ему 15-ый год – никогда не наказывал. Он этого не заслуживал. А средний Дима – он уже видел, как Вите попадало. Он ровненько стоял рядом, он уже не дергался. Не обижаюсь ни за старшего, ни за среднего, ни за младшего, хотя разное было воспитание. Это наша традиция, это наша жизнь, и мы будем воспитывать так, как надо.

Президент жестко раскритиковал законопроект о противодействии домашнему насилию

 
 
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Новости Беларуси. 5 октября Президент раскритиковал законопроект о противодействии домашнему насилию и призвал ориентироваться в первую очередь на свой...
 
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