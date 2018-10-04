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Президент жестко раскритиковал законопроект о противодействии домашнему насилию

05.10.2018 21:00 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 5 октября Александр Лукашенко пообщался с журналистами. Глава государства высказал свое мнение по ряду острых социальных тем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Например, Президент жестко раскритиковал законопроект о противодействии домашнему насилию, призвав разработчиков ориентироваться в первую очередь на свой менталитет и ценности, а не заимствовать западный опыт.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы будем исходить исключительно из собственных интересов, наших традиций – белорусских, славянских традиций, и нашего жизненного опыта. Если надо в угол поставить, за ухо взять ребенка – ставьте. Аккуратно только, с мозгами. Но если родитель без мозгов, ты его никакими законами не отрегулируешь.

Президент жестко раскритиковал законопроект о противодействии домашнему насилию

Если ты видишь, что твоему ребенку нельзя давать не то что наличные какие-то деньги, но близко ему не показывать деньги – не показывай ему. Надо исходить из той ситуации, которая у нас складывается. И не шлепок, а хороший ремень иногда тоже полезно для ребенка. Не для всех, конечно.

Даже, может быть, не законом обойдемся, а внесем изменения в существующие законопроекты. У нас есть соответствующая директива Президента, которая касается этих проблем. Может, нам эти законы надо? Понимаете, кто-то где-то брякнул о противодействии насилию в семье – это модная сейчас формулировка на Западе. У них скоро семей не будет, у них уже мужик на мужике женится или замуж выходит, вы это знаете. Детей некому рожать! А мы у них заимствуем какие-то нормы поведения в семье.

Поэтому не надо переживать. А то, что люди это обсуждают, и их возмущают глупости некоторых проектов закона – я этому рад. Они еще, даже обостряя эту проблему, обращают мое внимание на эту проблему.

 
 
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Новости Беларуси. 5 октября Александр Лукашенко пообщался с журналистами. Глава государства высказал свое мнение по ряду острых социальных тем, сообщили в...
 
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