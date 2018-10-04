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В МВД Франции обеспокоены ситуацией с пропажей главы Интерпола в Китае

05.10.2018 20:47 — Разное | Интерфакс  
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В МВД Франции заявили в пятницу, что обеспокоены ситуацией с пропажей главы Интерпола Мэна Хунвэя в Китае и угрозами, которые получала его жена.

"Франция внимательно следит за ситуацией с главой Интерпола и обеспокоена в связи с угрозами, которые получала его жена", - говорится в заявлении министерства, выдержки из которого публикуют парижские СМИ.

Накануне жена главы Интерпола обратилась в полицию, сообщив о тревожном исчезновении Мэна Хунвэя во время поездки в Китай. Она утверждает, что муж не выходил на связь с 29 сентября, с тех пор, как уехал в отпуск на родину.

Также она заявила, что некоторое время назад получала угрозы через социальные сети, а также по телефону.

Ранее в пятницу источники газеты "Монд" сообщила, что Мэн Хунвэй находится в Пекине под стражей. Как утверждает издание, задержание Хунвэя, чье местонахождение содержится в тайне, связано с борьбой за влияние в китайских правящих кругах.

 
 
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В МВД Франции заявили в пятницу, что обеспокоены ситуацией с пропажей главы Интерпола Мэна Хунвэя в Китае и угрозами, которые получала его жена. "Франция...
 
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