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Физфак БГУ отметит юбилей "Антинаучной конференцией" и выставкой голограмм

05.10.2018 20:12 — Разное | Интерфакс  
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Физическому факультету БГУ исполняется 60 лет, сообщили в пресс-службе БГУ. В честь юбилея на факультете подготовили ряд праздничных мероприятий, на многие из которых могут прийти не только выпускники физфака, но и все желающие.

Юбилейная неделя научных и развлекательных мероприятий, приуроченных к памятной дате, стартует 8 октября (холл 1 этажа, ул.Бобрйская, 5). Начало в 13.20. С поздравлениями к преподавателям и студентам выступит декан факультета Виктор Анищик.

В первый день празднования состоится встреча студентов с выпускником физфака, сооснователем международной компании «EPAM Systems», ди-джеем радио «Би-Эй» Леонидом Лознером. Начало в 14.00 (ул. Бобруйская, 5, ауд. 220). Гость расскажет о студенческих годах и поделится секретами своих успехов. Также 8 октября студенты физического факультета в юмористической форме проведут V Международную «Антинаучную конференцию», где в шуточной манере представят доклады, посвященные физическим явлениям и парадоксам.

Одним из ключевых событий юбилейной недели станет Выставка художественных голограмм «Клады земли белорусской» (ул. Бобруйская 5, ауд. 215). Экспозиция будет работать на протяжении всей праздничной программы и познакомит своих посетителей с уникальными голографическими изображениями 3D-формата из золотой коллекции научно-производственной компании «Магия света». Среди необычных экспонатов голографические изображения «Крест Ефросинии Полоцкой», «Герб Беларуси», «Пояс Витовта» и др.

Самым ожидаемым мероприятием для студентов в рамках празднования юбилея станет «День самоуправления». Старшекурсники 9 октября попробуют себя в роли сотрудников деканата, а также преподавателей и проведут лекции для студентов первых и вторых курсов.

В течение всей недели на факультете будет представлена Юбилейная стендовая конференция студентов, где молодые физики продемонстрируют результаты своих научных работ. Все желающие смогут задать вопросы молодым ученым и вступить в обсуждение с авторами исследований.

Отметим, среди юбилейных событий также спортивные состязания, интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», в которых сразятся команды студентов и сотрудников физфака. Для обучающихся будут подготовлены 12 октября зоны активации, где студентов угостят праздничным тортом от декана, заработают аттракционы и пройдут веселые конкурсы.

Официальная часть программы включает Торжественное заседание факультета, которое пройдет 12 октября в 14.00 (ул. Бобруйская, 5, ауд.220). Его участниками станут руководство вуза, члены совета и сотрудники физического факультета. Награды Национальной академии наук Беларуси, Высшей аттестационной комиссии, Министерства образования Беларуси, Белорусского государственного университета и др. вручат преподавателям факультета.

Завершится юбилейная неделя праздничным концертом и танцевальным представлением для студентов в клубе «НЛО».

Физический факультет создан в 1958 году в результате разделения физико-математического факультета БГУ на два самостоятельных – физический и математический. Первым деканом был кандидат физико-математических наук Михаил Пантелеевич Халиманович.

Сегодня в структуру факультета входят 11 кафедр, 12 научно-исследовательских лабораторий, учебно-научная обсерватория. Обучение осуществляется по специальностям: «Компьютерная физика», «Ядерные физика и технологии», «Физика наноматериалов и нанотехнологий», «Физика» (по направлениям). Учебный процесс обеспечивают более 300 сотрудников и преподавателей, в числе которых 31 доктор наук и 165 кандидатов наук. Обучение проходят свыше 600 студентов.

Среди выпускников факультета более 50 академиков и членов-корреспондентов АН СССР, АН БССР и НАН Беларуси, 6 лауреатов Ленинской премии, более 50 лауреатов Государственных премий СССР, БССР и Республики Беларусь. Кроме того, выпускниками факультета сделано 5 выдающихся научных открытий.

 
 
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Физическому факультету БГУ исполняется 60 лет, сообщили в пресс-службе БГУ. В честь юбилея на факультете подготовили ряд праздничных мероприятий, на многие из...
 
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