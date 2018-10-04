Поляк, который пьяным на машине прорвался через польско-белорусскую границу, получил полгода колонии

4 октября суд Свислочского района рассмотрел дело в отношении гражданина Польши, который в мае этого года в нетрезвом состоянии на автомобиле прорвался через польско-белорусскую границу. Мужчину обвиняли по ч. 1 ст. 371 УК (Умышленное незаконное нарушение госграницы на механическом транспортном средстве).



Фото: gpk.gov.by

Напомним, вечером 15 мая этого года поляк за рулем Opel Zafira протаранил ворота на границе и на большой скорости поехал дальше в Беларусь. Его задержали белорусские пограничники. Произошло все в окрестностях городка Ялувка (Jałówka). По информации белорусских пограничников, у мужчины не было при себе никаких документов, он был пьян, внятных объяснений своему поступку он дать не смог. Нарушителя задержали в 500 метрах от границы.

Обвиняемый полностью признал вину. Суд признал отягтяющим обстоятельством то, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Суд признал его виновным в умышленном незаконном пересечении границы с использованием механического транспортного средства и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. Также мужчину принудительно будут лечить от алкоголизма.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.