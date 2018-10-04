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Поляк, который пьяным на машине прорвался через польско-белорусскую границу, получил полгода колонии
4 октября суд Свислочского района рассмотрел дело в отношении гражданина Польши, который в мае этого года в нетрезвом состоянии на автомобиле прорвался через польско-белорусскую границу. Мужчину обвиняли по ч. 1 ст. 371 УК (Умышленное незаконное нарушение госграницы на механическом транспортном средстве).
Напомним, вечером 15 мая этого года поляк за рулем Opel Zafira
Обвиняемый полностью признал вину. Суд признал отягтяющим обстоятельством то, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения,
Суд признал его виновным в умышленном незаконном пересечении границы с использованием механического транспортного средства и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. Также мужчину принудительно будут лечить от алкоголизма.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.
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Поляк, который пьяным на машине прорвался через польско-белорусскую границу, получил полгода колонии
4 октября суд Свислочского района рассмотрел дело в отношении гражданина Польши, который в мае этого года в нетрезвом состоянии на автомобиле прорвался через...
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