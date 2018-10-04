ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Поляк, который пьяным на машине прорвался через польско-белорусскую границу, получил полгода колонии

05.10.2018 21:28 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

4 октября суд Свислочского района рассмотрел дело в отношении гражданина Польши, который в мае этого года в нетрезвом состоянии на автомобиле прорвался через польско-белорусскую границу. Мужчину обвиняли по ч. 1 ст. 371 УК (Умышленное незаконное нарушение госграницы на механическом транспортном средстве).


Фото: gpk.gov.by

Напомним, вечером 15 мая этого года поляк за рулем Opel Zafira протаранил ворота на границе и на большой скорости поехал дальше в Беларусь. Его задержали белорусские пограничники. Произошло все в окрестностях городка Ялувка (Jałówka). По информации белорусских пограничников, у мужчины не было при себе никаких документов, он был пьян, внятных объяснений своему поступку он дать не смог. Нарушителя задержали в 500 метрах от границы.

Обвиняемый полностью признал вину. Суд признал отягтяющим обстоятельством то, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Суд признал его виновным в умышленном незаконном пересечении границы с использованием механического транспортного средства и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. Также мужчину принудительно будут лечить от алкоголизма.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
4 октября суд Свислочского района рассмотрел дело в отношении гражданина Польши, который в мае этого года в нетрезвом состоянии на автомобиле прорвался через...
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко рассказал о том, как воспитывал своих сыновей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика