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14-летняя случчанка принимает участие в Международном фестивале юных талантов
05.10.2018 — Разное | Слуцк Город
Учащаяся 9-го класса слуцкой гимназии №1 Екатерина Головач принимает участие в Международном фестивале юных талантов Golden Time. Об этом сайту SlutskGorod сообщила мама девочки, Валентина Головач.
Победителей лондонского конкурса выбирает компетентное жюри, а приз зрительских симпатий будет определён по количеству лайков в социальных сетях организаторов.
Чтобы поддержать конкурсантку из Слуцка, можно по ссылкам перейти на странички Golden Time во
Результаты конкурса станут известны в ближайшее время.
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Учащаяся 9-го класса слуцкой гимназии №1 Екатерина Головач принимает участие в Международном фестивале юных талантов Golden Time.
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