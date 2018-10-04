14-летняя случчанка принимает участие в Международном фестивале юных талантов

Учащаяся 9-го класса слуцкой гимназии №1 Екатерина Головач принимает участие в Международном фестивале юных талантов Golden Time. Об этом сайту SlutskGorod сообщила мама девочки, Валентина Головач.

Победителей лондонского конкурса выбирает компетентное жюри, а приз зрительских симпатий будет определён по количеству лайков в социальных сетях организаторов.

Чтобы поддержать конкурсантку из Слуцка, можно по ссылкам перейти на странички Golden Time во Вконтакте , YouTube , Facebook - и просто поставить лайк под видеозаписями.

Результаты конкурса станут известны в ближайшее время.



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