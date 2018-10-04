Речичанин лишился 500 долларов, перечислив их по лживой просьбе в соцсетях

В сети ВКонтакте 23-летний житель райцентра обнаружил просьбу друга о перечислении ему на карточку 500 долларов, в которых он якобы остро нуждается, обещал, что вернет их в ближайший срок. Речичанин внял просьбе и тут же перевел деньги. А на следующий день позвонил приятелю, чтобы уточнить, что стряслось и для чего нужна такая сумма, скажем прямо, не очень уж маленькая. Каково же было удивление сердобольного товарища, когда он услышал, что приятель ни с какой денежной просьбой к нему не обращался, никуда не выезжал и находится сейчас в Речице.

Потерпевший поспешил обратиться в милицию. Правоохранители установили, что карточка зарегистрирована в Украине. Приятель, от имени которого просил мошенник, иногда там бывает. Можно предположить, что каким-то образом его личные сетевые данные стали известны злоумышленнику или злоумышленникам.



— Ведется работа по установлению владельца карты, — рассказал заместитель начальника Речицкого РОВД Андрей Семков. — В очередной раз хочется призвать граждан к осмотрительности при общении в соцсетях. Позвонив прежде другу с уточнением просьбы, молодой человек избежал бы неприятностей. Он же сделал наоборот: перевел деньги, а потом стал звонить.

Источник: sb.by

Фото: cs-x.clan.su

Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!"

Читайте ndsmi.by в " Одноклассниках "

Читайте ndsmi.by в " Контакте "

Читайте ndsmi.by в " Фейсбуке "

Читайте ndsmi.by в " twitter "