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Речичанин лишился 500 долларов, перечислив их по лживой просьбе в соцсетях
05.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
В сети ВКонтакте 23-летний житель райцентра обнаружил просьбу друга о перечислении ему на карточку 500 долларов, в которых он якобы остро нуждается, обещал, что вернет их в ближайший срок. Речичанин внял просьбе и тут же перевел деньги. А на следующий день позвонил приятелю, чтобы уточнить, что стряслось и для чего нужна такая сумма, скажем прямо, не очень уж маленькая. Каково же было удивление сердобольного товарища, когда он услышал, что приятель ни с какой денежной просьбой к нему не обращался, никуда не выезжал и находится сейчас в Речице.
Потерпевший поспешил обратиться в милицию. Правоохранители установили, что карточка зарегистрирована в Украине. Приятель, от имени которого просил мошенник, иногда там бывает. Можно предположить, что каким-то образом его личные сетевые данные стали известны злоумышленнику или злоумышленникам.
Источник:
Фото: cs-x.clan.su
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В сети ВКонтакте 23-летний житель райцентра обнаружил просьбу друга о перечислении ему на карточку 500 долларов, в которых он якобы остро нуждается,...
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