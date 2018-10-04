Лукашенко о военных партнерах: На Россию после Путина нельзя надеяться



Лукашенко и Путин

пресс-служба

Не факт, что нам помогут, если вдруг что-то случится. Примеров предостаточно. Мы видим поведение некоторых тут союзников.



Ну, кроме России, наверное, нам рассчитывать не на кого. И даже на Россию мы не можем на 100 процентов положиться. Хорошо, сегодня Путин и прочие, он понимает нас, я понимаю его. Мы вместе как-то действуем (и то не всегда). А что будет завтра?



Поэтому надо иметь самое необходимое свое оружие - стрелковое, для мобильных войск технику - то, что мы можем создавать. И модернизировать до современного уровня ту технику, которая у нас имеется.

Лукашенко также рассказал,, и заявил, что упущения в военной подготовке и в целом в воспитании молодежи среди мужской части населения вызваныот службы в армии (80%, по словам президента).