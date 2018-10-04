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Митрополит Павел высказался за мораторий на смертную казнь

05.10.2018 20:19 — Разное | UDF  
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Фото: Игорь Матвеев
Митрополит Минский и Заславский Павел поддерживает мораторий на смертную казнь, но считает, что из Уголовного кодекса это наказание убирать пока не стоит. Об этом он рассказал сегодня, отвечая на вопрос корреспондента TUT.BY, во время пресс-конференции в Национальном пресс-центре Беларуси.

— Смертную казнь, может быть, как форму не следует сегодня убирать из Уголовного кодекса. Эта статья говорит о том, что, знаете, за любое преступление должно быть и обязательно будет наказание, возмездие. Чтобы любой человек, который намеревается совершить какое-то преступление, понимал, что возмездие обязательно будет. Если не здесь, на Земле, то на Страшном Суде обязательно будет. Другое дело, что тот мораторий на смертную казнь, который сегодня есть во многих странах, часто оправдывает себя. Было много случаев, когда люди отсиживали большие сроки, а потом спустя много-много лет выяснялось, что это было незаслуженно, что человек не совершал этого преступления. На мой взгляд, у человека и должно быть предостережение, и в то же время надо помнить о том, что лучше согрешить в милости, чем в жестокости.

Митрополит вспомнил случай, о котором рассказывал своим прихожанам.

— Когда была еще жива моя мама, она на 91-м году своей жизни в беседе с нами, когда кто-то из сестер затронул вопрос об Уголовном кодексе, сказала: «А что такое Уголовный кодекс?» Девчонки засмеялись. Она не обманывала, не лукавила, она правду говорила. Она никогда не нарушала закон, никогда ничего не брала чужого, никогда ничего не делала плохого, и она не знает, что такое Уголовный кодекс. А мальчишка, который хочет залезть к соседу в форточку, ему 10 лет, он знает, какая это статья и что ему за это ничего не будет, а вот маме с папой будет, если он попадется. Для человека, который живет честно, добросовестно, по-евангельски, по заповедям Божьим, не нужен этот Уголовный кодекс. Законы нужны тем, кто не хочет жить по заповедям, — сказал митрополит Павел.

Председатель Синодального информационного отдела БПЦ протоиерей Сергей Лепин также обратил внимание, что отношение Белорусской православной церкви к вопросу смертной казни основано на социальной концепции Русской православной церкви.

— Где, в частности, говорится о том, что мы считаем отмену смертной казни, замену ее другими наказаниями более предпочтительными, чем наличие смертной казни. Это исключает возможность судебных ошибок, предполагает возможность пастырской работы с грешниками, совершившими тяжкие преступления, и в целом это соответствует больше категории гуманности.

Он подчеркнул, что Белорусская православная церковь не приветствует политизацию вопроса смертной казни:

— Политические торги часто вредят обсуждению этой проблемы и делают ее нерешенной еще на дополнительное время.

Напомним, что почетный Патриарший Экзарх всея Беларуси митрополит Филарет также высказывался по поводу смертной казни.

— Наличие смертной казни в обществе обусловлено тем, что среди его граждан еще не возобладало стремление к высоте евангельского совершенства. Посему все сторонники смертной казни, равно как и преступники, — все еще исповедуют Ветхий Завет, а то и язычество. Мы, христиане, не можем оправдывать смертную казнь, ибо это грех убийства, — говорил он в тезисах накануне референдума о смертной казни в 1996 году.

По мнению митрополита Филарета, «убиение человека немыслимо в христианстве. Церковь не мстит убийством за убийство, ибо это грех пред Богом».

По сообщениям СМИ, в 2017-м году к смертной казни приговорили пять человек, в этом — уже двоих.

В камере смертников сейчас находятся четверо: Верховный суд оставил их приговоры в силе. Заключенные могут написать прошение о помиловании на имя президента, но шансы ничтожны — общественности известен лишь один такой случай.

С 5 по 10 октября в Беларуси проходит неделя против смертной казни. Разные мероприятия по этой теме организуют эксперты из лишенного регистрации в Беларуси правозащитного центра «Весна».

 
 
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