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Большой торт и теплые поздравления: ТВРК «Гродно Плюс» отметил 10-летие

05.10.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Сегодня коллектив принял множество  поздравлений от учредителей, партнеров и просто друзей. Среди них и теплые пожелания от «Гродзенскай праўды». 

Большой торт и теплые поздравления: ТВРК «Гродно Плюс» отметил 10-летие


Встреча прошла в неформальной и теплой обстановке, то и дело в стенах студии раздавались смех и аплодисменты. Поздравить «Гродно Плюс» пришли председатель Гродненского городского Совета депутатов Борис Федоров, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи облисполкома Александр Версоцкий, заместитель председателя горисполкома Зоя Кулеша, ректор ГрГУ имени Янки Купалы Ирина Китурко,  главы администраций Ленинского и Октябрьского районов Иван Курман и Олег Белинский, председатель областного объединения профсоюзов Ромуальд Юровский, главный редактор «Гродзенскай праўды» Лилия Новицкая  и представители пресс-служб. 

Большой торт и теплые поздравления: ТВРК «Гродно Плюс» отметил 10-летие

Большой торт и теплые поздравления: ТВРК «Гродно Плюс» отметил 10-летие

Большой торт и теплые поздравления: ТВРК «Гродно Плюс» отметил 10-летие

Большой торт и теплые поздравления: ТВРК «Гродно Плюс» отметил 10-летие

Большой торт и теплые поздравления: ТВРК «Гродно Плюс» отметил 10-летие


Команда «Гродно Плюс» подошла к празднику нестандартно. Для гостей подготовили конкурсы. Например, Борис Федоров, председатель Гродненского городского Совета депутатов, на несколько минут стал ведущим новостей. Официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич смог прочувствовать на себе, что значит быть журналистом. Ему вручили микрофон и дали задание  – взять комментарии. 

Большой торт и теплые поздравления: ТВРК «Гродно Плюс» отметил 10-летие

Большой торт и теплые поздравления: ТВРК «Гродно Плюс» отметил 10-летие


Много теплых слов было адресовано Александру Лосминскому, первому директору ТВРК «Гродно Плюс». 

Большой торт и теплые поздравления: ТВРК «Гродно Плюс» отметил 10-летие


Для зрителей команда «Гродно Плюс» подготовила большой праздничный эфир, во время которого их ждет много сюрпризов. Преобразятся в нем и сами программы телеканала. Например, большую популярность получила «Эгоистка», а вот в торжественном эфире зрители увидят программу «Эгоист». Один из сотрудников «Гродно Плюс» прошел все стадии преображения: от прически до нового стиля одежды. На выходе получился «двойник» одного известного киноактера, поделился директор ТВРК Сергей Мазайло. Кого – пока секрет. Смотрите в эфире! 


Большой торт и теплые поздравления: ТВРК «Гродно Плюс» отметил 10-летие

Большой торт и теплые поздравления: ТВРК «Гродно Плюс» отметил 10-летие

Большой торт и теплые поздравления: ТВРК «Гродно Плюс» отметил 10-летие

Большой торт и теплые поздравления: ТВРК «Гродно Плюс» отметил 10-летие

Большой торт и теплые поздравления: ТВРК «Гродно Плюс» отметил 10-летие

Большой торт и теплые поздравления: ТВРК «Гродно Плюс» отметил 10-летие



 

 
 
Теги: Новости, Гродно
 
 
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Сегодня коллектив принял множество поздравлений от учредителей, партнеров и просто друзей. Среди них и теплые пожелания от «Гродзенскай праўды».
 
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