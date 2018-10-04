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Безбарьерная среда, профосмотры и тенденция в демографической обстановке обсудили на заседании профильного совета в облисполкоме

05.10.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Участие в заседании приняли заместители председателей гор- и райисполкомов, курирующие социальную сферу, главные врачи городских и районных поликлиник области. Информация, которая была озвучена во время заседания совета по демографической безопасности области, по мнению экспертов, должна побудить заинтересованные структуры к поиску новых подходов в решении многих  назревших вопросов.
 
 
 
В демографической ситуации произошли изменения, среди важнейших факторов – в регионе сохранилась тенденция к замедлению роста смертности.
 
Безбарьерная среда, профосмотры и тенденция в демографической обстановке обсудили на заседании профильного совета в облисполкоме
 
В области ведется системная работа по всем ключевым показателям, характеризующим демографическую ситуацию. Как отметил заместитель председателя облисполкома, председатель совета по демографической безопасности Виктор Лискович, снизилась детская смертность, но в то же время положительной динамики предстоит достичь в категории граждан трудоспособного возраста. В этом направлении следует приложить максимум усилий здравоохранению области: регулярно проводить диспансеризацию, профосмотры, чтобы сохранить здоровье, а при выявлении недуга – помочь на самых ранних стадиях заболевания. Необходимо более активно работать над формированием у населения установки на здоровый образ жизни. 
 
Безбарьерная среда, профосмотры и тенденция в демографической обстановке обсудили на заседании профильного совета в облисполкоме
 
Начальник главного управления здравоохранения облисполкома Елена Кротковаотметила, что показатель общей смертности снизился в Свислочском, Кореличском и Зельвенском районах.  Смертность населения в трудоспособном возрасте уменьшилась в Свислочском, Мостовском, Кореличском, Новогрудском, Щучинском и Ошмянском районах. Эту тенденцию необходимо сохранить и развить. 
 
Управлению здравоохранения области поручено проводить ежемесячный контроль и давать оценку эффективности деятельности по стабилизации демографической ситуации. 
 
Безбарьерная среда, профосмотры и тенденция в демографической обстановке обсудили на заседании профильного совета в облисполкоме
 
На заседании совета подчеркнули, что бичом современности являются болезни сердечно-сосудистой системы, в том числе ишемическая болезнь сердца. Как отметил главный внештатный специалист по кардиологии главного управления здравоохранения облисполкома Валентин Снитко, результаты дала работа и по противостоянию онкологическим заболеваниям, подчеркнул главный внештатный специалист по онкологии Владимир Кеда. 
 
Безбарьерная среда, профосмотры и тенденция в демографической обстановке обсудили на заседании профильного совета в облисполкоме
 
Специалисты сошлись во мнении, что во главе угла должна стоять профилактика заболеваний, причем точная и максимально конкретная. Проведены подворовые обходы, выявлено более 8 тысяч жителей, прибывших из других населенных пунктов или не внесенных в паспорт участка, они приглашены для осмотров. В целом приглашения посетить поликлинику получили более 25 тысяч человек из тех, кто не появлялся там последние два года. Акцент в работе сделан на одиноких и одиноко проживающих граждан, хронических больных, а также злоупотребляющих спиртным.  Категория риска обычно наиболее уязвима и часто опосредовано отношение к собственному здоровью.
 
Безбарьерная среда, профосмотры и тенденция в демографической обстановке обсудили на заседании профильного совета в облисполкоме
 
На заседании совета была также поднята тема безбарьерной среды. Заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Ольга Седельник акцентировала внимание на то, что ответственным службам поручено активизировать работу по обеспечению доступности для инвалидов и физически ослабленных лиц социальных объектов. Следует неукоснительно соблюдать все технические нормы при оборудовании пандусов и подъемников. Среда и объекты не должны ни в коем разе стать преградой для полноценной жизни.
 
Безбарьерная среда, профосмотры и тенденция в демографической обстановке обсудили на заседании профильного совета в облисполкоме
Безбарьерная среда, профосмотры и тенденция в демографической обстановке обсудили на заседании профильного совета в облисполкоме
 
К теме здорового образа жизни вернулись в разговоре о популяризации среди граждан физической культуры и спорта. Управлению спорта и туризма облисполкома поручено обеспечить своевременную закупку необходимого инвентаря, а также подготовку сезонных спортивных объектов. 
 
Безбарьерная среда, профосмотры и тенденция в демографической обстановке обсудили на заседании профильного совета в облисполкоме
Безбарьерная среда, профосмотры и тенденция в демографической обстановке обсудили на заседании профильного совета в облисполкоме
Безбарьерная среда, профосмотры и тенденция в демографической обстановке обсудили на заседании профильного совета в облисполкоме
 
Близятся соревнования «Золотая шайба», «Снежный снайпер», «Школиада», «300 талантов для Королевы», и они должны привлечь к себе как можно больше участников и зрителей. Необходимо, чтобы занятия спортом были доступны каждому по месту жительства и работы. Для активных граждан открыты двери школьных спортзалов и бассейнов. В области проводится акция «Спорт для всех»: еще есть возможность записать детей в спортивные школы и секции.
 
 
 
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Участие в заседании приняли заместители председателей гор- и райисполкомов, курирующие социальную сферу, главные врачи городских и районных поликлиник области....
 
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