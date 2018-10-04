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«Литература и история сыграли главную роль»: в преддверии Дня учителя Президент поделился воспоминаниями о школе
Новости Беларуси. Накануне профессионального праздника учителей журналисты спросили Александра Лукашенко о его школьных годах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
А потом по несчастью я попал на экономический факультет, и там уже отмучился за себя и за всех своих будущих детей. Потому что для меня все, что связано было с математикой (а тогда еще зарождалась информатика) – это была беда. Но пришлось осваивать. И поскольку я уже был взрослым человеком, я как компьютер – голова отбирала только то, что нужно мне для работы потом в экономике.
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«Литература и история сыграли главную роль»: в преддверии Дня учителя Президент поделился воспоминаниями о школе
Новости Беларуси. Накануне профессионального праздника учителей журналисты спросили Александра Лукашенко о его школьных годах, сообщили в программе Новости «24...
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