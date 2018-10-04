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Президент Беларуси: «Если у тебя есть – помоги тому, кто нуждается в этой помощи»

05.10.2018 23:02 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Александра Лукашенко рассказал о своих подходах в воспитании детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы это не популяризировали накануне учебного года. Разные же дети в школе, я это очень болезненно воспринимаю. Малыш ходит в школу. Он там не одевается, не выделяется не потому, что я не могу его одеть. Просто он не должен выделяться из всех. Вот он и занимался с директором школы по моему поручению, еще семейные мои люди – уточняли, кому надо помочь.

Президент Беларуси: «Если у тебя есть – помоги тому, кто нуждается в этой помощи»

Старшие поехали по своим местам, отвезли школьникам что-то. А мы, наверное, ребятам 50-ти – кому-то ранец, кому канцелярские, кому одежду надо было и прочее. И то, что он за лето заработал, малыш (наверное, старшие что-то ему немного дали), я два месячных оклада в эту кассу положил и мои домашние  – врач и прочие – понемножку собрали и 50 людям в школе, тем, кто нуждался, оказали помощь.

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Это в актив его, это его воспитание. Что если у тебя есть – помоги тому, кто нуждается в этой помощи.

 
 
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Новости Беларуси. Александра Лукашенко рассказал о своих подходах в воспитании детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко, Президент...
 
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