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Президент Беларуси: «Если у тебя есть – помоги тому, кто нуждается в этой помощи»
Новости Беларуси. Александра Лукашенко рассказал о своих подходах в воспитании детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Старшие поехали по своим местам, отвезли школьникам что-то. А мы, наверное, ребятам 50-ти – кому-то ранец, кому канцелярские, кому одежду надо было и прочее. И то, что он за лето заработал, малыш (наверное, старшие что-то ему немного дали), я два месячных оклада в эту кассу положил и мои домашние – врач и прочие – понемножку собрали и 50 людям в школе, тем, кто нуждался, оказали помощь.
Это в актив его, это его воспитание. Что если у тебя есть – помоги тому, кто нуждается в этой помощи.
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Новости Беларуси. Александра Лукашенко рассказал о своих подходах в воспитании детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко, Президент...
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