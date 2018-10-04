Александр Лукашенко: Когда я пошёл в первый класс, мать мне завернула книжки в платок

Новости Беларуси. Накануне профессионального праздника учителей Александр Лукашенко поделился личными воспоминаниями о школьных годах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я же помню сам: когда я пошел в первый класс в первый раз, я не мог купить портфель. Мать мне завернула книжки в платок. Я до сих пор это помню. Я, правда, не нес этот платок. Мать несла платок, и я шел в первый класс. Я не мог купить – беднота была кругом такая.