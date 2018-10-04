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Александр Лукашенко: Когда я пошёл в первый класс, мать мне завернула книжки в платок
Новости Беларуси. Накануне профессионального праздника учителей Александр Лукашенко поделился личными воспоминаниями о школьных годах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Поэтому надо помогать, и на этом надо воспитывать. Есть у тебя картошка, вырастили за лето – отвези, помоги людям. Есть у тебя арбузы – отвези (подробнее
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Новости Беларуси. Накануне профессионального праздника учителей Александр Лукашенко поделился личными воспоминаниями о школьных годах, сообщили в программе...
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