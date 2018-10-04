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Александр Лукашенко: Когда я пошёл в первый класс, мать мне завернула книжки в платок

05.10.2018 22:53 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Накануне профессионального праздника учителей Александр Лукашенко поделился личными воспоминаниями о школьных годах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: Когда я пошёл в первый класс, мать мне завернула книжки в платок

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я же помню сам: когда я пошел в первый класс в первый раз, я не мог купить портфель. Мать мне завернула книжки в платок. Я до сих пор это помню. Я, правда, не нес этот платок. Мать несла платок, и я шел в первый класс. Я не мог купить – беднота была кругом такая.

Поэтому надо помогать, и на этом надо воспитывать. Есть у тебя картошка, вырастили за лето – отвези, помоги людям. Есть у тебя арбузы – отвези (подробнее здесь). Если у тебя просят (кроликов просили, овечек и прочее) – мы им передали, у нас были. Мы бы купили, если бы не было. Вот на этом надо прежде всего воспитывать.

 
 
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Новости Беларуси. Накануне профессионального праздника учителей Александр Лукашенко поделился личными воспоминаниями о школьных годах, сообщили в программе...
 
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