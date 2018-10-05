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Концерт Nizkiz, урок каллиграфии и лекция по фотографии. Куда сходить в Бресте в выходные
Самым насыщенным культурными мероприятиями днем предстоящих выходных станет суббота. 6 октября в Бресте пройдет мастер-класс по каллиграфии, концерт Nizkiz и лекция по фотографии.
Что: концерт Nizkiz
Где: клуб Coyote
Когда: 6 октября, 19.00
Сколько: 25 рублей в день концерта
Nizkiz — белорусская рок-группа, созданная в 2008 году в Могилеве. Недавно у ребят вышел новый клип на песню «Люстэрка».
Что: мастер-класс по каллиграфии
Где: гриль-бар Korova
Когда: 6 октября, 14.00
Сколько: 50 рублей. Для группы от 3-х человек — 45 рублей
Встреча будет полезна как для начинающих, так и для практикующих каллиграфов. Участники мероприятия испишут много прописей, научатся правильно пользоваться пером и изучат принцип создания букв в стиле Копперплейт. Также в программе общение и угощения от гриль-бара Korova.
Что: лекция Ольги Бубич «5 чувств фотокниги»
Где: прастора КХ
Когда: 6 октября, с 19.00 до 21.00
Сколько: бесплатно
Лекция будет интересна начинающим и опытным фотографам, коллекционерам и художникам, тем, кто о фотокнигах слышал, и тем, кто впервые о них задумался лишь сейчас. Во время встречи слушатели и слушательницы познакомятся с видеопрезентациями недавних мировых фотокнижных хитов, а также смогут самостоятельно полистать, почитать, потрогать и понюхать редкие книги из личной коллекции Ольги.
Ольга Бубич — фотокритик и ревьюер фотокниг, автор рецензий, интервью и обзоров журналов Bird in Flight, On Air и Journalby.
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Самым насыщенным культурными мероприятиями днем предстоящих выходных станет суббота.
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