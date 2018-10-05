ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Концерт Nizkiz, урок каллиграфии и лекция по фотографии. Куда сходить в Бресте в выходные

05.10.2018 23:15 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Самым насыщенным культурными мероприятиями днем предстоящих выходных станет суббота. 6 октября в Бресте пройдет мастер-класс по каллиграфии, концерт Nizkiz и лекция по фотографии.


Фото: vk.com/nizkiz

Что: концерт Nizkiz

Где: клуб Coyote

Когда: 6 октября, 19.00

Сколько: 25 рублей в день концерта

Nizkiz — белорусская рок-группа, созданная в 2008 году в Могилеве. Недавно у ребят вышел новый клип на песню «Люстэрка».


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Что: мастер-класс по каллиграфии

Где: гриль-бар Korova

Когда: 6 октября, 14.00

Сколько: 50 рублей. Для группы от 3-х человек — 45 рублей

Встреча будет полезна как для начинающих, так и для практикующих каллиграфов. Участники мероприятия испишут много прописей, научатся правильно пользоваться пером и изучат принцип создания букв в стиле Копперплейт. Также в программе общение и угощения от гриль-бара Korova.


Фото: Денис Васильков

Что: лекция Ольги Бубич «5 чувств фотокниги»

Где: прастора КХ

Когда: 6 октября, с 19.00 до 21.00

Сколько: бесплатно

Лекция будет интересна начинающим и опытным фотографам, коллекционерам и художникам, тем, кто о фотокнигах слышал, и тем, кто впервые о них задумался лишь сейчас. Во время встречи слушатели и слушательницы познакомятся с видеопрезентациями недавних мировых фотокнижных хитов, а также смогут самостоятельно полистать, почитать, потрогать и понюхать редкие книги из личной коллекции Ольги.

Ольга Бубич — фотокритик и ревьюер фотокниг, автор рецензий, интервью и обзоров журналов Bird in Flight, On Air и Journalby.

 
Теги: Брест, Могилев
 
 
Ссылка на источник 99
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самым насыщенным культурными мероприятиями днем предстоящих выходных станет суббота.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Литература и история сыграли главную роль»: в преддверии Дня учителя Президент поделился воспоминаниями о школе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.10.2018
Новости Волковыска
Ивьевский край
Заря над Неманам
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика