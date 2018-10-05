В канун Дня учителя педагогов Кореличчины поздравили в торжественной обстановке (фото)

5 октября в районном Центре культуры и народного творчества педагогов района поздравили с наступающим профессиональным праздником — Днем учителя.

Председатель Кореличского районного исполнительного комитета Виктор Шайбак вручил Грамоты и Благодарственные письма районного уровня методистам и учителям.













К поздравлениям присоединилась начальник управления образования Ирина Осташевич. В своем выступлении она выразила слова признательности педагогам за плодотворный многолетний труд на ниве образования.













Благочинный церквей Кореличского благочиния протоиерей Николай Орса поблагодарил работников сферы образования за сотрудничество с православной церковью.





Отметили в этот праздничный вечер и молодую плеяду педагогов, которые, придя несколько лет назад в эту непростую профессию, остались ей верны.

Председатель Кореличского районного Совета депутатов Александр Шкадов вручил молодым учителям памятные подарки и поздравил с наступающим профессиональным праздником.





32 педагога-мастера — настоящая гордость Кореличского района. Многие из них и сегодня преподают в стенах учебных заведений района.





В этот вечер самые прекрасные стихи и песни звучали в адрес тех, для кого школа стала призванием.





























Инна ЛЕЙКО

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