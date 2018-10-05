В США пьяные птицы атакуют город









Oxu.Az со ссылкой на радиостанцию NPR. Об этом передаетсо ссылкой на радиостанцию NPR.





В городке Гилберт участились инциденты, связанные со странным поведением птиц: они врезаются в окна зданий, летят на машины и ведут себя странно, сообщает радиостанция. В местную полицию поступило множество жалоб от жителей.





«Некоторые виды ягод, произрастающих в нашей местности, забродили раньше обычного из-за ранних заморозков, что, в свою очередь, ускорило процесс брожения.





Похоже, что некоторые птицы ведут себя как пьяные», - говорится в заявлении начальника полиции города Тая Течара.





NPR добавляет, что пернатые плохо координируют движения, иногда они даже неспособны двигаться в определенном направлении.





В университете штата Орегон отмечают, что в течение октября птицы, которые наелись перебродивших ягод, могут вести себя неадекватно, как пьяные.





По словам Течара, в этом году ситуация с нетрезвыми птицами более серьезная. Он отметил, что многие птицы еще не улетели на юг, поэтому их больше, чем в предыдущие годы.





В полиции отмечают, что причин вызывать экстренные службы нет - птицы скоро протрезвеют.