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В США пьяные птицы атакуют город
Жители небольшого городка в американском штате Миннесота жалуются на странное поведение птиц, которые съели много перезрелых ягод и ведут себя как пьяные.
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В городке Гилберт участились инциденты, связанные со странным поведением птиц: они врезаются в окна зданий, летят на машины и ведут себя странно, сообщает радиостанция. В местную полицию поступило множество жалоб от жителей.
«Некоторые виды ягод, произрастающих в нашей местности, забродили раньше обычного из-за ранних заморозков, что, в свою очередь, ускорило процесс брожения.
Похоже, что некоторые птицы ведут себя как пьяные», - говорится в заявлении начальника полиции города Тая Течара.
NPR добавляет, что пернатые плохо координируют движения, иногда они даже неспособны двигаться в определенном направлении.
В университете штата Орегон отмечают, что в течение октября птицы, которые наелись перебродивших ягод, могут вести себя неадекватно, как пьяные.
По словам Течара, в этом году ситуация с нетрезвыми птицами более серьезная. Он отметил, что многие птицы еще не улетели на юг, поэтому их больше, чем в предыдущие годы.
В полиции отмечают, что причин вызывать экстренные службы нет - птицы скоро протрезвеют.
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Жители небольшого городка в американском штате Миннесота жалуются на странное поведение птиц, которые съели много перезрелых ягод и ведут себя как пьяные.
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