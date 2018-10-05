ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В США пьяные птицы атакуют город

05.10.2018 21:56 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Жители небольшого городка в американском штате Миннесота жалуются на странное поведение птиц, которые съели много перезрелых ягод и ведут себя как пьяные.



Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на радиостанцию NPR.

В городке Гилберт участились инциденты, связанные со странным поведением птиц: они врезаются в окна зданий, летят на машины и ведут себя странно, сообщает радиостанция. В местную полицию поступило множество жалоб от жителей.

«Некоторые виды ягод, произрастающих в нашей местности, забродили раньше обычного из-за ранних заморозков, что, в свою очередь, ускорило процесс брожения.

Похоже, что некоторые птицы ведут себя как пьяные»,  - говорится в заявлении начальника полиции города Тая Течара.

NPR добавляет, что пернатые плохо координируют движения, иногда они даже неспособны двигаться в определенном направлении.

В университете штата Орегон отмечают, что в течение октября птицы, которые наелись перебродивших ягод, могут вести себя неадекватно, как пьяные.

По словам Течара, в этом году ситуация с нетрезвыми птицами более серьезная. Он отметил, что многие птицы еще не улетели на юг, поэтому их больше, чем в предыдущие годы.

В полиции отмечают, что причин вызывать экстренные службы нет - птицы скоро протрезвеют.

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жители небольшого городка в американском штате Миннесота жалуются на странное поведение птиц, которые съели много перезрелых ягод и ведут себя как пьяные.
 
Новости дня
Новости разные
 
Речичанин лишился 500 долларов, перечислив их по лживой просьбе в соцсетях
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.10.2018
Новости Волковыска
Ивьевский край
Заря над Неманам
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика