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Биатлон. Словенка Тея Грегорин дисквалифицирована на два года за допинг

05.10.2018 21:38 — Разное | Партизан  
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Словенская биатлонистка Тея Грегорин дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде-2010.

Как информирует официальный сайт ИБУ, проба спортсменки дала положительный результат на метаболит GHRP-2, что является стимулятором гормона роста. Дисквалификация начинается с 4 октября 2017 года. Все результаты спортсменки в период с 7 февраля 2010 года по 6 февраля 2012 аннулированы. 

На Олимпиаде в Ванкувере Грегорин не завоевала медалей: 36-е место в индивидуальной гонке, 9-е — в спринте, 9-е — в гонке преследования, 5-е — в масс-старте и 8-е — в эстафете. Эти результаты пока не аннулированы, так как Игры находятся под юрисдикцией МОК. 

38-летняя Грегорин является бронзовым призером Игр в Сочи. Кроме того, она завоевала два серебра на чемпионатах мира.

 
 
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Словенская биатлонистка Тея Грегорин дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде-2010.
 
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