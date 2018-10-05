Биатлон. Словенка Тея Грегорин дисквалифицирована на два года за допинг

Как информирует официальный сайт ИБУ, проба спортсменки дала положительный результат на метаболит GHRP-2, что является стимулятором гормона роста. Дисквалификация начинается с 4 октября 2017 года. Все результаты спортсменки в период с 7 февраля 2010 года по 6 февраля 2012 аннулированы.





На Олимпиаде в Ванкувере Грегорин не завоевала медалей: 36-е место в индивидуальной гонке, 9-е — в спринте, 9-е — в гонке преследования, 5-е — в масс-старте и 8-е — в эстафете. Эти результаты пока не аннулированы, так как Игры находятся под юрисдикцией МОК.





38-летняя Грегорин является бронзовым призером Игр в Сочи. Кроме того, она завоевала два серебра на чемпионатах мира.



