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Назарбаев пригрозил заменить министров иностранцами

05.10.2018 21:20 — Разное | Партизан  
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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал членов правительства работать активнее, пригрозив в противном случае найти им замену среди «более эффективных иностранных специалистов».



Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

По мнению казахстанского президента, государство должно использовать лучший опыт управления всеми отраслями с помощью внедрения гибких, удобных стандартов.

«Их надо искать. В свое время Сингапур по всему миру искал ушедших на пенсию специалистов, пригласил к себе, они руководили.

У нас кто руководит «Эйр Астаной» ? Англичанин. Кто руководит Назарбаев Университетом? Японец. Смотрите.

Если не будете нормально работать, всех оттуда приглашу вместо вас», – пригрозил членам кабмина глава Казахстана.

 
 
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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал членов правительства работать активнее, пригрозив в противном случае найти им замену среди «более эффективных...
 
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