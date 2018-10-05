Назарбаев пригрозил заменить министров иностранцами

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По мнению казахстанского президента, государство должно использовать лучший опыт управления всеми отраслями с помощью внедрения гибких, удобных стандартов.





«Их надо искать. В свое время Сингапур по всему миру искал ушедших на пенсию специалистов, пригласил к себе, они руководили.





У нас кто руководит «Эйр Астаной» ? Англичанин. Кто руководит Назарбаев Университетом? Японец. Смотрите.





Если не будете нормально работать, всех оттуда приглашу вместо вас», – пригрозил членам кабмина глава Казахстана.