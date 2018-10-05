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Назарбаев пригрозил заменить министров иностранцами
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал членов правительства работать активнее, пригрозив в противном случае найти им замену среди «более эффективных иностранных специалистов».
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По мнению казахстанского президента, государство должно использовать лучший опыт управления всеми отраслями с помощью внедрения гибких, удобных стандартов.
«Их надо искать. В свое время Сингапур по всему миру искал ушедших на пенсию специалистов, пригласил к себе, они руководили.
У нас кто руководит «Эйр Астаной» ? Англичанин. Кто руководит Назарбаев Университетом? Японец. Смотрите.
Если не будете нормально работать, всех оттуда приглашу вместо вас», – пригрозил членам кабмина глава Казахстана.
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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал членов правительства работать активнее, пригрозив в противном случае найти им замену среди «более эффективных...
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