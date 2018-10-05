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«Виктор часто получал от меня. Дима видел и ровненько стоял рядом». Цитаты недели (1-7 октября)
Виктор Лукашенко. Коллаж из соцсетей
Пять любопытных высказываний прошлой недели.
Александр Лукашенко, президент
5 октября
Хороший ремень иногда тоже полезен для ребенка. Не для всех, конечно. Виктор, как старший, часто получал от меня. Средний, Дима, уже видел, как Вите попадало, и ровненько стоял рядом. Младшего, ему пятнадцатый год, я вообще никогда не наказывал: он этого не заслуживал.
В один день Нобелевскую премию мира
Ольга Делаева, инструктор по вумфиту
3 октября в интервью
Упражнения приятные, и во время занятий случаются оргазмы.
Делаева ведет в Минске занятия по тренировке интимных мышц для женщин.
Геннадий Давыдько, глава «Белой Руси»
4 октября в Минске на
Важно в журналистике, на факультете журналистики, факультетах экранных вузов быстро находить молодых людей, которые думают по-экстремистски, и отчислять. Страшно, если они талантливые и начнут служить злу.
Все мы знаем, что именно Давыдько называет экстремизмом и злом: любую неугодную властям позицию. Так, например,
Дарья Домрачева, спортсменка
2 октября в интервью журналу
Я не могу представить, что побегу с голой грудью протестовать или бороться за права женщин. Конечно, я за равноправие, но позиции феминисток мне кажутся несколько экстремальными.
Говоря о беготне с голой грудью, Домрачева наверняка имеет в виду украинское женское движение
Юрий Зиссер, основатель TUT.BY
5 октября в большом интервью
Продать TUT.BY — это угробить его. А я его выращиваю 18 лет, это дело моей жизни, мне его жалко. Для меня портал важнее денег.
5 октября крупнейший белорусский информационный портал празднует 18-летие.
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Лукашенко поддержал домашнее насилие, Домрачева не хочет бегать с голой грудью, а Зиссер не хочет продавать TUT.BY. Пять любопытных высказываний прошлой недели.
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