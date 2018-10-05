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«Виктор часто получал от меня. Дима видел и ровненько стоял рядом». Цитаты недели (1-7 октября)

05.10.2018 22:18 — Разное | UDF  
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Виктор Лукашенко. Коллаж из соцсетей
Лукашенко поддержал домашнее насилие, Домрачева не хочет бегать с голой грудью, а Зиссер не хочет продавать TUT.BY.

Пять любопытных высказываний прошлой недели.




«Виктор часто получал от меня. Дима видел и ровненько стоял рядом». Цитаты недели (1-7 октября)


Александр Лукашенко, президент
5 октября журналистам


Хороший ремень иногда тоже полезен для ребенка. Не для всех, конечно. Виктор, как старший, часто получал от меня. Средний, Дима, уже видел, как Вите попадало, и ровненько стоял рядом. Младшего, ему пятнадцатый год, я вообще никогда не наказывал: он этого не заслуживал.


В один день Нобелевскую премию мира дали гинекологу и правозащитнику за борьбу с сексуальным насилием — а Лукашенко выступил против белорусского законопроекта о домашнем насилии.




«Виктор часто получал от меня. Дима видел и ровненько стоял рядом». Цитаты недели (1-7 октября)


Ольга Делаева, инструктор по вумфиту
3 октября в интервью «Нашей Нине»


Упражнения приятные, и во время занятий случаются оргазмы.


Делаева ведет в Минске занятия по тренировке интимных мышц для женщин.




«Виктор часто получал от меня. Дима видел и ровненько стоял рядом». Цитаты недели (1-7 октября)


Геннадий Давыдько, глава «Белой Руси»
4 октября в Минске на фестивале документального кино «Евразия.DOC»


Важно в журналистике, на факультете журналистики, факультетах экранных вузов быстро находить молодых людей, которые думают по-экстремистски, и отчислять. Страшно, если они талантливые и начнут служить злу.


Все мы знаем, что именно Давыдько называет экстремизмом и злом: любую неугодную властям позицию. Так, например, все пять лидеров «Молодежи БНФ» были отчислены с учебы. В том числе двое с журфака БГУ.




«Виктор часто получал от меня. Дима видел и ровненько стоял рядом». Цитаты недели (1-7 октября)


Дарья Домрачева, спортсменка
2 октября в интервью журналу «Большой»


Я не могу представить, что побегу с голой грудью протестовать или бороться за права женщин. Конечно, я за равноправие, но позиции феминисток мне кажутся несколько экстремальными.


Говоря о беготне с голой грудью, Домрачева наверняка имеет в виду украинское женское движение Femen. Однако сама организация не относит к себя феминистским, равно как и сами феминистские организации отмечают, что имеют совсем другие цели и методы. В то же время далее в интервью Домрачева говорит, что выступает «за сильную женственность» и что женщины могут добиваться успеха в традиционно мужских профессиях, равно как и мужчины в женских.




«Виктор часто получал от меня. Дима видел и ровненько стоял рядом». Цитаты недели (1-7 октября)


Юрий Зиссер, основатель TUT.BY
5 октября в большом интервью Kyky.org


Продать TUT.BY — это угробить его. А я его выращиваю 18 лет, это дело моей жизни, мне его жалко. Для меня портал важнее денег.


5 октября крупнейший белорусский информационный портал празднует 18-летие.

 
Теги: Минск
 
 
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Лукашенко поддержал домашнее насилие, Домрачева не хочет бегать с голой грудью, а Зиссер не хочет продавать TUT.BY. Пять любопытных высказываний прошлой недели.
 
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