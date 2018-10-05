«Виктор часто получал от меня. Дима видел и ровненько стоял рядом». Цитаты недели (1-7 октября)



Виктор Лукашенко. Коллаж из соцсетей

Александр Лукашенко, президент

5 октября журналистам президент5 октября

Хороший ремень иногда тоже полезен для ребенка. Не для всех, конечно. Виктор, как старший, часто получал от меня. Средний, Дима, уже видел, как Вите попадало, и ровненько стоял рядом. Младшего, ему пятнадцатый год, я вообще никогда не наказывал: он этого не заслуживал.

Ольга Делаева, инструктор по вумфиту

3 октября в интервью «Нашей Нине» инструктор по вумфиту3 октября в интервью

Упражнения приятные, и во время занятий случаются оргазмы.

Геннадий Давыдько, глава «Белой Руси»

4 октября в Минске на фестивале документального кино «Евразия.DOC» глава «Белой Руси»4 октября в Минске надокументального кино «Евразия.DOC»

Важно в журналистике, на факультете журналистики, факультетах экранных вузов быстро находить молодых людей, которые думают по-экстремистски, и отчислять. Страшно, если они талантливые и начнут служить злу.

Дарья Домрачева, спортсменка

2 октября в интервью журналу «Большой» , спортсменка2 октября в интервью журналу

Я не могу представить, что побегу с голой грудью протестовать или бороться за права женщин. Конечно, я за равноправие, но позиции феминисток мне кажутся несколько экстремальными.

Юрий Зиссер, основатель TUT.BY

5 октября в большом интервью Kyky.org , основатель TUT.BY5 октября в большом интервью

Продать TUT.BY — это угробить его. А я его выращиваю 18 лет, это дело моей жизни, мне его жалко. Для меня портал важнее денег.