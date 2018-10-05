6 октября. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Всемирный день охраны мест обитания.

Беларусь - День архивиста (старейший документ в белорусских архивах датируется 1391 годом. Это пергаментная грамота князя Фёдора Кориатовича слуге Гриньку на город Соколец).

ПРИМЕТЫ:

Ираида Спорная. Пекли наливушки: картофель толкли, сдабривали яйцом и молоком, наливали на ржаную лепёшку, а по краям лепёшку чуть заворачивали.

РОДИЛИСЬ:

1506 Мартин БЕХАЙМ, немецкий географ, создатель первого в мире глобуса (с помощью художника Георга ГЛОКЕНДОНА).

1887 Шарль Ле КОРБЮЗЬЕ, знаменитый швейцарский архитектор. В архитектуре он более всего ценил функциональность, но из такой скучной идеи на почве таланта вырастали удивительные здания. Железобетон позволял не церемониться с планировкой, а большие стекла давали максимум света, так что неудивительно, что талант архитектора-урбаниста так ценили парижские художники начала XX века.

1914 Тур ХЕЙЕРДАЛ, норвежский путешественник. Во время Второй мировой войны он был участником Сопротивления. Он говорил: «Троянская война велась из-за женщины, и только эту войну я могу считать честной и стоящей». На родине Хейердалу был установлен памятник при жизни.

1940 Виктор Павлович ПАВЛОВ, российский актёр. Сыграл более 120 ролей.

1940 Юозас Станиславас БУДРАЙТИС, литовский актёр. Юрист по первому образованию.

1971 Наргиз Пулатовна ЗАКИРОВА, узбекская певица. Живёт в США. У неё от трёх браков трое детей.

1974 Дмитрий Викторович ГУБЕРНИЕВ, российский телеведущий, комментатор. Мастер спорта по академической гребле. Разведён, сын от первого брака. Комментируя открытие зимней Олимпиады-2014 в Сочи, Губерниев в прямом эфире назвал сборную Узбекистана сборной Таджикистана, команду Монголии командой Монако, а команду Исландии командой Ирландии.

1981 Вячеслав Рафаэльевич МАНУЧАРОВ, российский актёр. У него две дочери.

СОБЫТИЯ:

1014 По приказу византийского императора Василия II были ослеплены 15 тыс. солдат побеждённой им болгарской армии.

1866 Состоялось первое в истории США ограбление поезда - шайка братьев РЕНО похитила более $10 тыс.

1889 В Париже открылось знаменитое кабаре «Мулен Руж» («Красная мельница»). Во время Второй мировой войны и оккупации «профильная» деятельность кабаре была приостановлена.

1917 В американском «Литературном дайджесте» впервые появилось слово «джаз». Оно было описано как «музыка, вызывающая у людей желание трястись, прыгать и корчиться».

1927 В Нью-Йорке компания «Уорнер Бразерс» представила первый в мире звуковой фильм «Певец джаза» (в главной роли сыграл выходец из России Эл ДЖОЛСОН). Этот фильм принёс создателям колоссальную по тем временам прибыль - $3,5 млн.

1962 В Лондоне состоялась премьера первого фильма о Джеймсе БОНДЕ - «Доктор Но».

1981 Во время военного парада в Каире был убит президент Египта Анвар САДАТ.

1991 На концерте в Петербурге был убит российский певец Игорь ТАЛЬКОВ. Это произошло во дворце спорта "Юбилейный" во время его ссоры с телохранителем певицы АЗИЗЫ Игорем МАЛАХОВЫМ.

2010 Вышло приложение по обмену фотографиями «Инстаграм». На 2018 год число зарегистрированных пользователей «Инстаграма» составляет 1,1 млрд человек.

ДНИ ГОРОДОВ:

Малорита - 452 года.