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Встреча за чашечкой чая
06.10.2018 — Разное | Дзяннiца (Щучин)
Стало доброй традицией отмечать волнующий и приятный для многих праздник – День пожилых людей. Эта дата – еще один повод выразить свою любовь, заботу, поддержку и уважение, в которых так нуждается поколение, много сделавшее для нас.
Недавно районная библиотека принимала у себя виновников этого праздника. С приветственным словом выступила ведущая, заметив, что таких людей, с одухотворёнными, красивыми лицами, невозможно назвать пожилыми. Гостей попросили поделиться секретом своей молодости, и каждый из них старался искренне ответить.
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Стало доброй традицией отмечать волнующий и приятный для многих праздник – День пожилых людей. Эта дата – еще один повод выразить свою любовь, заботу, поддержку и...
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