Встреча за чашечкой чая

Стало доброй традицией отмечать волнующий и приятный для многих праздник – День пожилых людей. Эта дата – еще один повод выразить свою любовь, заботу, поддержку и уважение, в которых так нуждается поколение, много сделавшее для нас.

Недавно районная библиотека принимала у себя виновников этого праздника. С приветственным словом выступила ведущая, заметив, что таких людей, с одухотворёнными, красивыми лицами, невозможно назвать пожилыми. Гостей попросили поделиться секретом своей молодости, и каждый из них старался искренне ответить.

Присутствующие узнали, что наши бабушки – настоящие волшебницы: у них всегда есть чем угостить и удивить, если внезапно нагрянули гости, когда плохое настроение, они поют, а главными качествами характера они назвали искренность, доброту и уважение.

Никого не оставили равнодушными душевные мелодии аккордеона в исполнении аккомпаниатора из Щучинского районного центра культуры и народного творчества Евгения Ващило. Гости встречи с удовольствием подпевали и песням, и частушкам.

Этот праздник согрел всех добрыми улыбками.

Роза ВАСЮК, главный библиотекарь отдела обслуживания и информации Щучинской районной библиотеки имени Тётки.