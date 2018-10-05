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Митрополит Павел предостерег от слепого копирования зарубежного опыта воспитания детей
06.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси предостерег от слепого копирования зарубежного опыта воспитания детей. Об этом он заявил на пресс-конференции, передает корреспондент
"Нам не хочется, чтобы ошибки, которые сегодня есть в других странах, как-то переносились и в нашу среду", - сказал митрополит.
По словам Патриаршего Экзарха всея Беларуси, на последнем заседании Синода БПЦ был заслушан один из специалистов, который занимался разработкой концепции закона о противодействии домашнему насилию. "Я предложил нашим архипастырям высказать все, что их волнует. И мы вели дискуссию на тему предотвращения насилия в семье", - сказал он.
"Мы хотим, чтобы наш голос был услышан. Чтобы у родителей не отбирали право воспитывать своих детей, - добавил митрополит. - Чрезвычайно важно, чтобы не дети манипулировали родителями, а родители могли правильно воспитывать своих детей".
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Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси предостерег от слепого копирования зарубежного опыта воспитания детей. Об этом...
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