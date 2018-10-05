Обновление как основа для новых побед

Если выпадает возможность заглянуть в школу, всегда вспоминаешь учителей, любимые уроки, последний звонок и, конечно, вальс выпускников.

Вальс - традиция, которая делает школьный праздник еще более торжественным. Этот классический танец из давно ушедшего века символизирует прощание с учебным заведением, промелькнувшие школьные годы и начало новой взрослой жизни.

Невозможно насладиться этими школьными вальсами... Строгие смокинги и костюмы юношей, воздушные платья девушек…

Но вот беда! Высокий каблук туфельки так и норовит попасть между неудачно уложенными плитками на площадке перед зданием школы.

К сожалению, так до благоустройства территории Ивьевской средней школы. Но как хорошо, что это уже в прошлом!





Государственное учреждение образования "Ивьевская средняя школа" - один из ключевых объектов, ремонт которого был выполнен в рамках подготовки района к областному фестивалю-ярмарке "Дажынкі - 2018".





На капитальный ремонт фасадов с благоустройством прилегающей территории государственного учреждения образования "Ивьевская средняя школа" по адресу: г. Ивье, ул.50 лет Октября, д.25, выделено из областного бюджета 425 000 рублей (информация предоставлена отделом образования Ивьевского райисполкома).

За эти средства отремонтировано полностью фойе первого этажа. Видно, что "хозяева школы" выбрали правильный вариант цветового решения - одной из главных составляющих дизайна. Ведь цвет может влиять на психологический микроклимат, на состояние каждого человека. Здесь чувствуешь себя уютно, комфортно. А это значит, что верно сочетаются "теплые" цвета и грамотно оформлено помещение.

Кроме того, заменены лестничные перила. Нельзя не отметить, что конструкция из нержавеющей стали визуально сочетается с фактурой стен. Учитывая высокую надежность такого вида перил, а также их внешнюю красоту, можно сказать, что это хорошее вложение денег и правильный выбор.

Поблескивают умывальники, сверкают белизной раковины у входа в столовую. Сантехника приобретена к новому учебному году.

Большая работа проведена и по внешнему ремонту здания школы. Яркие свежие краски будто зазывают детей на уроки.

"Меняются времена, меняется наша малая родина - наш родной город Ивье, изменилась внешне и внутренне наша школа,- говорит директор государственного учреждения образования "Ивьевская средняя школа" Анна Казимировна Черняк. - Мы благодарны за помощь районному исполнительному комитету и лично Александру Ивановичу Булаку, который в течение последних двух лет особенно много внимания уделял нашему учреждению, благодарны за поддержку главному управлению образования Гродненского облисполкома и лично Александру Генриховичу Сонгину, а также отделу образования Ивьевского райисполкома и лично Елене Николаевне Хомко.

Мы признательны частному предприятию "АльфаСтроИкс" и лично директору Вячеславу Ростиславовичу Спасюку за высокое качество и отличную работу по благоустройству школы и пришкольной территории".





Не без гордости Анна Казимировна рассказывает, что многое сделано собственными силами: отремонтированы две гардеробные комнаты, переоформлен школьный комплексный музей "Наследие", заменен линолеум в пяти учебных классах и учительской, покрашен спортивный инвентарь на стадионе.









К слову, заведующий сектором спорта и туризма Ивьевского райисполкома Денис Александрович Курилов рассказал, что на стадионе уложено покрытие на беговую дорожку и на многофункциональную спортивную площадку, установлены трибуны, легкоатлетические сектора. Идут работы по монтировке оборудования и освещения.

Ивьевская средняя школа - своеобразный ресурсный центр для продвижения инноваций в образовании на территории района. В этом легко убедиться, посетив выставки музея "Наследие", ознакомившись с литературными новинками информационно-библиотечного центра, проделав опыты в современно оснащенном кабинете физики, поучившись азам программирования в кабинете информатики…













Директор рассказала, что в скором времени в школе появятся новые кабинеты биологии и информатики, оснащенные современным оборудованием.

Кстати, учителя информатики Тадеуш Витольдович Маковский и Василий Вацлавович Кевра подготовили целую плеяду победителей многочисленных конкурсов и олимпиад, в том числе международного уровня.

Одна из последних побед - победа на заключительном этапе республиканской олимпиады (5 апреля 2018 г.) по учебным предметам во время весенних каникул.

Среди ребят, показавших наилучшие знания по предметам, - учащийся Ивьевской средней школы Юрий Свистун, завоевавший диплом ІІ степени по информатике на заключительном этапе республиканской олимпиады.

В Ивьевской средней школе сконцентрированы передовые технологии, современное оборудование, сильные педагоги и лучшие ученики.

Так, обладателем диплома III степени отборочного этапа олимпиады школьников Союзного государства "Россия и Беларусь: историческая и духовная общность" стала Ангелина Чернель, учащаяся 10 класса Ивьевской средней школы (учитель Елена Францевна Перскевич).

10 июля 2018 на базе Лидского колледжа состоялась церемония награждения абитуриентов, которые сдали централизованное тестирование по учебным предметам с наивысшим результатом - 100 баллов. Среди них оказалась ученица Ивьевской средней школы Алеся Стецкая (учитель Елена Францевна Перскевич).

А сколько спортивных побед?! Не сосчитать! Учащийся Олег Томашевич, к примеру, на первенстве мира по толканию ядра был пятым! (тренер Иван Иванович Нехведович, учитель Станислав Зенонович Балбатун).

Директор Анна Казимировна Черняк уверена, что обновленная материально-техническая база учреждения станет основой для будущих побед в конкурсах, олимпиадах, спортивных соревнованиях.

Хочется пожелать всем педагогам и директору: "Пусть всегда будет школьный вальс на празднике Последнего звонка, пусть кружатся и кружатся пары в ритме этого танца на дворовой площадке, как на сцене, пусть крепнет связь выпускников с данным учреждением образования и учителями”...

И. Холяво.

С. Зенкевич (фото).