ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дела семейные: как отношения с близкими влияют на финансовое поведение

06.10.2018 07:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Говорить о финансах нелегко. Например, в опросе банка Wells Fargo в 2014 году 44% американцев в возрасте от 25 до 75 лет признались, что личные финансы — самая проблематичная для них тема для обсуждения, даже более чувствительная, чем религия и политика. Опрос другого банка, SunTrust, показал, что в 35% пар именно финансовые вопросы оказываются основной причиной конфликтов. Между тем, по данным исследований, общение с близкими положительно сказывается на наших финансовых решениях.


Фото: pixabay.com

Отцы и дети

Исследование Государственного университетского колледжа в Буффало, опубликованное в 2010 году в Journal of Economic Psychology, показало, что студенты, родители которых приняли активное участие в обучении детей личным финансам, были в меньшей степени склонны к импульсивным покупкам и имели значительно меньший объем долга по кредитным картам.

В опросе в рамках исследования приняли участие 173 студента на разных ступенях обучения, в основном - девушки (почти 78%). Более чем у двух третей из них была хотя бы одна кредитная карта.

Чтобы оценить, как родители обучали детей обращаться с финансами, исследователи задали респондентам 25 тематических вопросов. Выяснилось, что параметры вовлеченности родителей в финансовое образование детей оказывают значимый косвенный эффект на проблемы с использованием кредитной карты и объем долга по ней. В частности, те, чьи родители на практике (а не только на словах) учили их обращаться с финансовыми инструментами (будь то банковские счета или даже деньги на карманные расходы), сталкивались с меньшими проблемами с кредиткой.

Вторая половина

Учитывая, как часто финансы вносят разлад в отношения партнеров в парах или семьях, становится ясно, что более открытое обсуждение денежных вопросов может оградить участников от целой серии неприятных ситуаций. Но у этой привычки есть и другой положительный эффект.

Экономисты из Университета Западной Англии изучили, как пары (в среднем участники были вместе по 11 лет) принимают решения: в качестве тестового задания предлагалось выбирать из нескольких вариантов лотереи.

Выяснилось, что те, кто делает это совместно, показывают более низкую склонность к риску и реже ошибаются. Например, показывают меньшую склонность к таким когнитивным искажениям, как эффект фрейминга - так экономисты обозначают влияние формы подачи информации: в случае с лотереей это может означать, например, формулировку одной и той же задачи либо с упором на то, сколько ты можешь выиграть, либо с акцентом на возможный проигрыш (при одинаковых параметрах возможного выигрыша и его вероятности).

Родительский контроль

В статье ученых из Колумбийского университета (США) показано, как участие группы сверстников может влиять на достижение целей по сбережениям. Авторы рассматривали микропредпринимателей из Чили с низким уровнем дохода.

Исследователи сотрудничали с микрофинансовой организацией Fondo Esperanza, должники которой встречаются раз в неделю — предполагается, что это повышает платёежную дисциплину представителей микробизнеса, которые занимают у FE средства для инвестиций в свое дело. В эксперименте приняли участие почти 2700 человек. Им было случайным образом предложено открыть либо сберегательный счет, либо сберегательный счёт в сочетании с поддержкой и контролем группы (в формате еженедельных встреч), которой участник должен был объявить свои цели по сбережениям, либо счет с высокой процентной ставкой.

Оказалось, что число открытых депозитов росло в 3,7 раза для тех из них, кто публично озвучивал свое решение сберегать средства, а затем позволял раз в неделю отслеживать свой успех. Причем, как выяснилось, достаточно было и SMS-сообщений, а не личных встреч. Даже по сравнению с более высокой ставкой по депозиту контроль группы оказался более успешным в мотивировании к сбережениям.

Получается, что если позволить родным или друзьям следить, насколько тщательно вы соблюдаете финансовые договорённости с самим собой, шансы на достижение цели растут, заключают из результатов этого эксперимента Ингрид Полин и Вэнди Де Ла Роса из научного центра The Center for Advanced Hindsight.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Говорить о финансах нелегко. Например, в опросе банка Wells Fargo в 2014 году 44% американцев в возрасте от 25 до 75 лет признались, что личные финансы - самая проблематичная...
 
Новости дня
Новости разные
 
Митрополит Павел предостерег от слепого копирования зарубежного опыта воспитания детей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.10.2018
Новости Волковыска
Ивьевский край
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика