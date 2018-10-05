Дела семейные: как отношения с близкими влияют на финансовое поведение

Говорить о финансах нелегко. Например, в опросе банка Wells Fargo в 2014 году 44% американцев в возрасте от 25 до 75 лет признались, что личные финансы — самая проблематичная для них тема для обсуждения, даже более чувствительная, чем религия и политика. Опрос другого банка, SunTrust, показал, что в 35% пар именно финансовые вопросы оказываются основной причиной конфликтов. Между тем, по данным исследований, общение с близкими положительно сказывается на наших финансовых решениях.

Отцы и дети

Исследование Государственного университетского колледжа в Буффало, опубликованное в 2010 году в Journal of Economic Psychology, показало, что студенты, родители которых приняли активное участие в обучении детей личным финансам, были в меньшей степени склонны к импульсивным покупкам и имели значительно меньший объем долга по кредитным картам.

В опросе в рамках исследования приняли участие 173 студента на разных ступенях обучения, в основном - девушки (почти 78%). Более чем у двух третей из них была хотя бы одна кредитная карта.

Чтобы оценить, как родители обучали детей обращаться с финансами, исследователи задали респондентам 25 тематических вопросов. Выяснилось, что параметры вовлеченности родителей в финансовое образование детей оказывают значимый косвенный эффект на проблемы с использованием кредитной карты и объем долга по ней. В частности, те, чьи родители на практике (а не только на словах) учили их обращаться с финансовыми инструментами (будь то банковские счета или даже деньги на карманные расходы), сталкивались с меньшими проблемами с кредиткой.

Вторая половина

Учитывая, как часто финансы вносят разлад в отношения партнеров в парах или семьях, становится ясно, что более открытое обсуждение денежных вопросов может оградить участников от целой серии неприятных ситуаций. Но у этой привычки есть и другой положительный эффект.

Экономисты из Университета Западной Англии изучили, как пары (в среднем участники были вместе по 11 лет) принимают решения: в качестве тестового задания предлагалось выбирать из нескольких вариантов лотереи.

Выяснилось, что те, кто делает это совместно, показывают более низкую склонность к риску и реже ошибаются. Например, показывают меньшую склонность к таким когнитивным искажениям, как эффект фрейминга - так экономисты обозначают влияние формы подачи информации: в случае с лотереей это может означать, например, формулировку одной и той же задачи либо с упором на то, сколько ты можешь выиграть, либо с акцентом на возможный проигрыш (при одинаковых параметрах возможного выигрыша и его вероятности).

Родительский контроль

В статье ученых из Колумбийского университета (США) показано, как участие группы сверстников может влиять на достижение целей по сбережениям. Авторы рассматривали микропредпринимателей из Чили с низким уровнем дохода.

Исследователи сотрудничали с микрофинансовой организацией Fondo Esperanza, должники которой встречаются раз в неделю — предполагается, что это повышает платёежную дисциплину представителей микробизнеса, которые занимают у FE средства для инвестиций в свое дело. В эксперименте приняли участие почти 2700 человек. Им было случайным образом предложено открыть либо сберегательный счет, либо сберегательный счёт в сочетании с поддержкой и контролем группы (в формате еженедельных встреч), которой участник должен был объявить свои цели по сбережениям, либо счет с высокой процентной ставкой.

Оказалось, что число открытых депозитов росло в 3,7 раза для тех из них, кто публично озвучивал свое решение сберегать средства, а затем позволял раз в неделю отслеживать свой успех. Причем, как выяснилось, достаточно было и SMS-сообщений, а не личных встреч. Даже по сравнению с более высокой ставкой по депозиту контроль группы оказался более успешным в мотивировании к сбережениям.

Получается, что если позволить родным или друзьям следить, насколько тщательно вы соблюдаете финансовые договорённости с самим собой, шансы на достижение цели растут, заключают из результатов этого эксперимента Ингрид Полин и Вэнди Де Ла Роса из научного центра The Center for Advanced Hindsight.