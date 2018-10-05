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6 и 7 октября пройдут большие сельхозярмарки во всех районах Минска

06.10.2018 03:08 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Большие сельскохозяйственные ярмарки пройдут во всех районах столицы в выходные, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

6 и 7 октября пройдут большие сельхозярмарки во всех районах Минска

Главные площадки по-прежнему у Дворца спорта на проспекте Победителей и у «Чижовка-Арены». В центре города с 09:00 до 16:00 можно будет купить свежую продукцию сельхозпредприятий, фермеров и рыбоводческих хозяйств со всей страны. А на улице Ташкентской свою фирменную продукцию представят предприятия Минской области.

 
 
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Новости Беларуси. Большие сельскохозяйственные ярмарки пройдут во всех районах столицы в выходные, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Главные...
 
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