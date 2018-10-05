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Бабье лето в Минске: потепление до 20ºС обещают на выходные

06.10.2018 03:06 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Лето заглянет в столицу: осеннее ненастье и ночные заморозки совсем скоро сменятся сухой и теплой погодой с температурой до 20 градусов тепла, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Бабье лето в Минске: потепление до 20ºС обещают на выходные

По прогнозам синоптиков, уже 6 октября будет солнечно. В воскресенье 7 октября в столице ожидается дождь, но все равно будет тепло.

Бабье лето в Минске: потепление до 20ºС обещают на выходные

Владимир Коледа, синоптик Гидрометцентра Республики Беларусь:
Бабье лето – это возврат  тепла на довольно длительный период после существенного похолодания с заморозками. Так вот, похолодание было. Ненастная погода с дождями, с ветрами и заморозками была, и вот сейчас приходит теплой антициклон из Западной Европы. Он установится над Беларусью и будет находиться здесь может даже около недели.

Бабье лето в Минске: потепление до 20ºС обещают на выходные

Период бабьего лета каждый год незначительно меняется. Так, в 2017 году осеннее потепление в Минске наблюдалось во второй половине сентября. А примерно раз в семь лет бабье лето и вовсе не приходит.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Лето заглянет в столицу: осеннее ненастье и ночные заморозки совсем скоро сменятся сухой и теплой погодой с температурой до 20 градусов тепла,...
 
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