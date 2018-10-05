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Бабье лето в Минске: потепление до 20ºС обещают на выходные
Новости Беларуси. Лето заглянет в столицу: осеннее ненастье и ночные заморозки совсем скоро сменятся сухой и теплой погодой с температурой до 20 градусов тепла, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
По прогнозам синоптиков, уже 6 октября будет солнечно. В воскресенье 7 октября в столице ожидается дождь, но все равно будет тепло.
Владимир Коледа, синоптик Гидрометцентра Республики Беларусь:
Период бабьего лета каждый год незначительно меняется. Так, в 2017 году осеннее потепление в Минске наблюдалось во второй половине сентября. А примерно раз в семь лет бабье лето и вовсе не приходит.
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Новости Беларуси. Лето заглянет в столицу: осеннее ненастье и ночные заморозки совсем скоро сменятся сухой и теплой погодой с температурой до 20 градусов тепла,...
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