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Выставка фотографий «Спадчына Беларусі» открылась во Дворце Независимости
Новости Беларуси. Богатое наследие на страницах книги. Во Дворце Независимости прошла презентация альбома «Спадчына Беларусі», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это уже 18-е по счету издание авторов художественного проекта Александра Алексеева и Олега Лукашевича. В сборнике создатели разместили фотографии и интересные факты о самых разных исторических шедеврах белорусской культуры – древних храмах, ансамблях, замках и усадьбах.
Все иллюстрации книги 5 октября также презентовали на фотовыставке. Экспозиция на протяжении двух лет знакомила иностранных граждан с нашей культурой во многих странах.
Александр Алексеев, автор художественного проекта «Спадчына Беларусі»:
Олег Лукашевич, автор художественного проекта «Спадчына Беларусі»:
Работу авторов высоко оценили не только за рубежом, но и у нас в стране. В 2005 году Александр Лукашенко вручил издателям премию «За духовное Возрождение».
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Новости Беларуси. Богатое наследие на страницах книги. Во Дворце Независимости прошла презентация альбома «Спадчына Беларусі», сообщили в программе Новости «24...
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