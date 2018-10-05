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Беспилотники, танки, стрелковое оружие: Александру Лукашенко показали лучшие образцы белорусского вооружения
Новости Беларуси. Белорусская военная техника в действии: Александр Лукашенко 5 октября посетил один из армейских полигонов Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь прошла демонстрация лучших образцов вооружения, созданных по поручению главы государства. О новинках и традициях белорусской армии – репортаж Евгения Пустового.
У белорусской армии очень сложная задача: не участвуя в конфликтах, порох держать сухим, а мастерство защищать родину – отточенным. Поэтому мирные заезды, показывающие боевую мощь – самый верный путь. На танковом биатлоне мы стали третьими, наших танкистов обошли только мировые державы. Но Президент, общаясь с экипажем, поправок не принимает. Говорят, что пружина подвела.
– Если бы не эта пружина, вы были бы первыми?
– От Российской Федерации отстали на 2,5 минуты. Это мелочь для биатлона.
– То есть китайцев вы могли бы обойти?
Если бы экипаж выступал на этой модернизированной 72-ке, то результат мог быть еще лучше. Танкостроители 140-го ремонтного завода в кооперации со специалистами из «Пеленга» заметно улучшили огневую мощь техники на гусеницах. Теперь специальные технологии корректируют огонь даже с поправкой на ветер и температуру воздуха.
А ведь этот же 140-завод в начале 90-х телеги производил, и, как остальные предприятия оборонки, резал на металлолом советские танки и БТР.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Т-72 – основной ударный танк сухопутных сил, стоит на вооружении многих стран мира. А после модернизации практически не уступает более дорогому Т-90. Первое – мы научились крепкую советскую технику модернизировать до уровня современного вооружения, второе – делать это качественно и быстро.
Белорусская армия за годы суверенитета прошла три этапа модернизации. Сейчас наши Вооруженные Силы готовы к мобильной и высокотехнологичной войне. Главнокомандующий – в прошлом пограничник – чувствовал, куда надо двигаться. Современные военные конфликты показали правильность выбора.
Александр Лукашенко:
Мы создали научно-исследовательские группы, которые должны были вместе с разведкой изучать современную войну. И мы должны были понять, какая будет война тогда и в будущем. И второе – нам надо было, создавая новое и реформируя уже созданные Вооруженные Силы, на марше перестраиваться. Это уже был второй раз, мы перестраивали Вооруженные Силы. Самое главное было понятно: что надо вот такое оружие, такая численность.
В том, что наша оборонка попадает в цель запросов от военных, свидетельствуют международные контракты. Но говорить о том какое, сколько и кто покупает белорусское вооружение не принято. Лишь по маскировке можно догадываться, что эта техника заинтересовала страны далекой дуги. Но прежде всего надо обеспечить себя. Например, 33 таких «Каймана» скоро появятся в войсках. Они подходят и разведчикам, и подразделениям мобильных сил, и даже мотострелкам.
Андрей Равков, министр обороны Беларуси:
Учитывая рельеф Беларуси, в нашей армии ставят на специальные подразделения и мобильные силы. Их оснащают своей техникой и вооружением. Даже коллеги по цеху ОДКБ здесь не помощники.
Александр Лукашенко:
Сейчас вопрос номер один в России – уйти вообще от покупки импортного. К примеру, даже имея с нами самые тесные и близкие отношения, строя единое Союзное государство, тем не менее, они на КамАЗе, как вы знаете, создают транспорт для перевозки ядерных ракет. Он мне прямо говорит: «Хорошо, сегодня в Беларуси Лукашенко, власть и прочее, мы видим и покупаем сейчас у вас. Но в перспективе мы должны быть абсолютно убеждены, особенно для ядерного оружия – это главное оружие в любой стране, особенно России – мы должны быть независимы». Вы понимаете, насколько серьезно стоит вопрос независимости в обороне страны? Поэтому мной была поставлена задача.
Вот то, что создано по поручению Президента: от легкобронированных «Кайманов» до беспилотников. Эти дроны уже наступают на пятки современной авиации.
Кстати, на авиаремонтном заводе в Барановичах Су-25 оснастили новой навигационной системой – не ошибешься. Не следует ошибаться и с выбором главных позиций для компактной армии среднего по размерам европейского государства.
Большая часть экспонатов – беспилотники. Их создание занимаются сразу несколько КБ. Основные создатели – Госвоенпром и Академия наук.
У каждого свои задачи: от фотографирования и передачи координат до радиоэлектронной борьбы и огневого поражения противника. Решено усилия объединить и создать универсальный аппарат.
Роман Головченко, председатель Госкомвоенпрома Беларуси:
Например, этот «Квадро 1600» готов транспортировать ПЗРК. А вот у этих «Буслов» воинственный характер: разведчик передает координаты, а небольшой БПЛА-камикадзе уничтожает танк противника стоимостью до 10 миллионов долларов. Как раз про непоправимый урон и говорит Президент. Непоправимый урон должен стать философией всей современной мощи военного комплекса страны.
Александр Лукашенко:
Но в данном случае мы посмотрели не на «Полонезы» наши, не на самолеты и прочее. Посмотрели на то, что должно быть новое – это беспилотные летательные аппараты. И посмотрели на то, что мы можем сделать модернизируя.
Наши беспилотники на высоте на всевозможных выставках в нефтеносных странах Персидского залива, а там выставляются только самые лучшие образцы. Впрочем, беспилотники сейчас мировой тренд. Они в современных конфликтах как змеи в природе: чем меньше размер, тем сильнее жалят. Поэтому еще одно направление «оборонки» – противоядие против летающих БПЛА.
Это – «Гроза» не только в названии, но и в целом для беспилотников любых видов и типов. Обмануть и дезориентировать. Президенту показывают специальное ружье (оно как пульт выключает аппарат).
– Сейчас беспилотник завис, будет садиться.
От инфракрасных ружей – к стрелковому оружию. Держать в руках автомат должен уметь каждый белорус. Пример – израильская армия, одна из самых боеспособных в мире. Там под ружье ставят даже женщин. А в благополучной Швейцарии вообще обходится без армии.
Зато там каждый уважающий себя житель готов к защите родины. Для Беларуси схема более приемлемая – это регулярная и компактная армия, профессиональный институт в оборонительной сфере и 7 миллионов подготовленных к бою с противников жителей страны.
Александр Лукашенко:
Ложка дегтя портит всю бочка меда, а некоторые случаи – весь имидж Вооруженных Сил. С одной стороны, престиж по приказу не вернешь.
Но с другой – проводы в армию и присяга как были, так и остаются для белорусов семейными праздниками.
Евгений Пустовой, СТВ:
Современная война – не артиллерии и пехоты, а высокоточного и высокотехнологичного вооружения. Например, «Берсерком» можно управлять на расстоянии в 5000 метров.
Но главной составляющей как был, так и остается людской потенциал и в создании современного вооружения, и в его применении. Поэтому во время испытаний дроны попадали если не всегда в цель, то у цели. Эта инспекция – без популизма, а скорее конструктивный разговор. Посыл главы государства: тренироваться надо больше. Сроки очередной проверки боеготовности уже определены.
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Беспилотники, танки, стрелковое оружие: Александру Лукашенко показали лучшие образцы белорусского вооружения
Новости Беларуси. Белорусская военная техника в действии: Александр Лукашенко 5 октября посетил один из армейских полигонов Брестской области, сообщили в...
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