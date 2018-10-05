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Александр Лукашенко рассказал о шокирующем случае, свидетелем которого стал во время службы в армии
Новости Беларуси. Александр Лукашенко, отслужив срочную службу в пограничных войсках, служил еще и офицером в Советской армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 5 октября во время общения с прессой глава государства рассказал о шокирующем случае, свидетелем которого стал когда-то.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я это к чему говорю: что нам еще молиться надо за то, что Бог нас бережет, и что мы в армии не несем таких потерь даже в мирное время.
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко, отслужив срочную службу в пограничных войсках, служил еще и офицером в Советской армии, сообщили в программе Новости «24...
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