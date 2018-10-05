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Александр Лукашенко: «Когда я служил в погранвойсках, мы вообще не знали, что такое дедовщина»
Новости Беларуси. Александр Лукашенко сегодня посетил один из армейских полигонов Брестской области. Во время общения с прессой Президент рассказал, что во время срочной службы ни на границе, ни в части с дедовщиной не сталкивался, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не приемлет этого явления в армии и Президент.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
И даже потом, будучи офицером советской армии, для меня это вообще было недопустимо. У меня никогда не было в роте, в которой я служил, чтобы были вот эти неуставные взаимоотношения. Поэтому я это как Президент очень болезненно воспринимаю. Это позор армии, когда дедовщина в армии, когда издеваются над человеком. Это мы будем выжигать каленым железом.
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко сегодня посетил один из армейских полигонов Брестской области. Во время общения с прессой Президент рассказал, что во время...
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