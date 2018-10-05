Скороходы из Беларуси, Польши и Литвы будут соревноваться в центре Гродно

В субботу пройдет первенство области и международные соревнования по спортивной ходьбе, посвященные памяти прославленного гродненского спортсмена, призера XXII Олимпийских игр в Москве Петра Починчука. По традиции этим стартом закрывают соревновательный сезон, а молодые спортсмены оценивают свои силы в преддверии нового.

– Конкуренцию белорусским спортсменам составят легкоатлеты из Литвы и Польши. На старт выйдет Дмитрий Дюбин, который на недавнем чемпионате Европы по легкой атлетике завоевал бронзу в спортивной ходьбе на 50 километров и тем самым открыл счет белорусским медалям, – сообщили в управлении спорта и туризма облисполкома.









Традиционно в соревнованиях принимают участие около 120 легкоатлетов. Гродненцы смогут поболеть за своих: подал заявку на участие трехкратный чемпион Беларуси по спортивной ходьбе, участник чемпионата Европы уроженец Островецкого района Александр Ляхович и другие легкоатлеты области.









Все участники турнира получат памятные медали, а победители и призеры – денежные призы и подарки.





Что? Первенство области и международные соревнования по спортивной ходьбе памяти призера XXII Олимпийских игр в Москве Петра Починчука.

Когда? 10.00