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Скороходы из Беларуси, Польши и Литвы будут соревноваться в центре Гродно

06.10.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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В субботу пройдет первенство области и международные соревнования по спортивной ходьбе, посвященные памяти прославленного гродненского спортсмена, призера XXII Олимпийских игр в Москве Петра Починчука. По традиции этим стартом закрывают соревновательный сезон, а молодые спортсмены оценивают свои силы в преддверии нового.
 
 
 
– Конкуренцию белорусским спортсменам составят легкоатлеты из Литвы и Польши. На старт выйдет Дмитрий Дюбин, который на недавнем чемпионате Европы по легкой атлетике завоевал бронзу в спортивной ходьбе на 50 километров и тем самым открыл счет белорусским медалям, – сообщили в управлении спорта и туризма облисполкома.
 
Скороходы из Беларуси, Польши и Литвы будут соревноваться в центре Гродно
Скороходы из Беларуси, Польши и Литвы будут соревноваться в центре Гродно
 
Традиционно в соревнованиях принимают участие около 120 легкоатлетов. Гродненцы смогут поболеть за своих: подал заявку на участие трехкратный чемпион Беларуси по спортивной ходьбе, участник чемпионата Европы уроженец Островецкого района Александр Ляхович и другие легкоатлеты области. 
 
Скороходы из Беларуси, Польши и Литвы будут соревноваться в центре Гродно
Скороходы из Беларуси, Польши и Литвы будут соревноваться в центре Гродно
Все участники турнира получат памятные медали, а победители и призеры – денежные призы и подарки.
 
Скороходы из Беларуси, Польши и Литвы будут соревноваться в центре Гродно
 
Что? Первенство области и международные соревнования по спортивной ходьбе памяти призера XXII Олимпийских игр в Москве Петра Починчука.
Где? Гродно, площадь Советская.
Когда? 10.00
 
 
Теги: Гродно
 
 
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В субботу пройдет первенство области и международные соревнования по спортивной ходьбе, посвященные памяти прославленного гродненского спортсмена, призера XXII...
 
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