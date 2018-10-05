Новая велодорожка появилась в центре Бреста

На проезжей части улицы 17-го Сентября появилась велодорожка, сообщает «Вечерний Брест».



Фото: Вечерний Брест

Это лишь часть совместного проекта компании «СТиМ», ГАИ и велоактивистов. По словам директора информационно-просветительского учреждения «За вело-Брест» Владимира Красько, к тысячелетию города эта велодорожка должна стать частью большого туристического велокольца, связывающего крепость, вокзал и другие примечательные объекты. На маршруте планируется оборудовать прокатные станции.

Велодорожку выполнили не на тротуаре, как это делалось раньше на большинстве улиц, а на проезжей части. Отметим, что в мае-июне этого года ул. 17-го Сентября пережила основательный ремонт с заменой асфальтового покрытия, потому считать ямки у бордюров велосипедистам не придется. «СТиМ», выполнявший работы по нанесению разделительной лини, применил здесь толстослойную «акустическую» разметку: она издает гул и вибрации при наезде колесом и будет полезна как водителям (мало ли, не рассчитают габариты), так и велосипедистам, которые не будут отъезжать дальше положенного по ПДД одного метра от края проезжей части. Посмотрим, как этот вариант разметки переживет грядущую зиму…