﻿ Новая велодорожка появилась в центре Бреста. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новая велодорожка появилась в центре Бреста

06.10.2018 08:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На проезжей части улицы 17-го Сентября появилась велодорожка, сообщает «Вечерний Брест».


Фото: Вечерний Брест

Это лишь часть совместного проекта компании «СТиМ», ГАИ и велоактивистов. По словам директора информационно-просветительского учреждения «За вело-Брест» Владимира Красько, к тысячелетию города эта велодорожка должна стать частью большого туристического велокольца, связывающего крепость, вокзал и другие примечательные объекты. На маршруте планируется оборудовать прокатные станции.

Велодорожку выполнили не на тротуаре, как это делалось раньше на большинстве улиц, а на проезжей части. Отметим, что в мае-июне этого года ул. 17-го Сентября пережила основательный ремонт с заменой асфальтового покрытия, потому считать ямки у бордюров велосипедистам не придется. «СТиМ», выполнявший работы по нанесению разделительной лини, применил здесь толстослойную «акустическую» разметку: она издает гул и вибрации при наезде колесом и будет полезна как водителям (мало ли, не рассчитают габариты), так и велосипедистам, которые не будут отъезжать дальше положенного по ПДД одного метра от края проезжей части. Посмотрим, как этот вариант разметки переживет грядущую зиму…

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 72
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К тысячелетию города эта велодорожка должна стать частью большого туристического велокольца, связывающего крепость, вокзал и другие примечательные объекты.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Вороновском районе проводится вакцинация диких плотоядных животных
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.10.2018
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Слуцк Город
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика