С телохранителя Ким Кардашьян требуют $6 млн: не уберег звезду от ограбления в Париже

Телохранитель Дювье в это время сопровождал сестер Ким Кардашьян, Кортни и Кендалл, в ночной клуб.

В интервью французской газете Le Journal du Dimanche Ким Кардашьян рассказала о том, как произошло нападение: "Они схватили меня и отвели в коридор, связали пластиковыми проводами, зафиксировали мои руки, а затем приклеили липкую ленту поверх рта и такой же лентой скрепили ноги".

В иске AIG, поданном в Делавере, говорится, что телохранитель и его компания оставили знаменитость в одиночестве.

По данным портала о жизни знаменитостей TMZ, в иске также говорится о многочисленных нарушениях безопасности, в том числе об исчезнувшем или сломанном замке и сломанной системе внутренней связи.

Сообщается, что Паскаль Дювье и его компания Protect Security также охраняли и других знаменитостей, включая американскую хип-хоп группу Black Eyed Peas.

В январе 2017 года французская полиция арестовала 10 человек в рамках расследования дела об ограблении.

Ким Кардашьян-Уэст стала известна по реалити-шоу "Семейство Кардашьян", в котором она участвовала вместе с членами своей семьи.

Она также снялась в нескольких фильмах и попробовала себя в качестве модели.