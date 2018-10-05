Японец с шизофренией заболел раком. Ему пересадили костный мозг. Вылечили и рак, и шизофрению

Японские психиатры описали невероятный случай: пациента с шизофренией удалось вылечить совершенно случайно — путем пересадки костного мозга. Впрочем, после того как они опубликовали эту историю в научном журнале Frontiers in Psychiatry , выяснилось, что это далеко не единственный подобный случай.



Фото: Reuters / Punit Paranjpe

В адрес авторов статьи стали поступать письма с описанием похожих историй чудесного исцеления, когда пациентов удавалось случайно вылечить от душевного недуга — параллельно с лечением основного заболевания.

И теперь, год спустя, ученые, кажется, поняли, как это происходит.

Невероятная история

Галлюцинации у пациента Н. начались на 24-м году жизни. Ему казалось, что мысли утекают из его головы — и их могут видеть другие люди. А при просмотре фильмов ему мерещилось, что актеры подают ему тайные знаки, пытаясь вступить с ним в контакт. Он стал нервным, раздражительным, потерял сон.

Психиатр Цуёси Мияока диагностировал у Н. параноидальную шизофрению и прописал ему курс нейролептиков. Однако лекарства не помогали — расстройство оказалось устойчивым к медикаментам.

Год спустя состояние пациента ухудшилось. Он стал быстро уставать, задыхаться, у него начались приступы лихорадки. Очередное обследование показало, что у Н. острый миелоидный лейкоз — одна из разновидностей рака крови. Чтобы спасти ему жизнь, была необходима пересадка костного мозга.

Донор был найден, и трансплантация прошла успешно. Тут-то и произошло чудо: у мужчины исчезли галлюцинации, а вместе с ними и ощущение тревожности. Его шизофрения полностью пропала.

Поначалу врачи думали, что это временное явление и недуг вернется. Однако с тех прошло уже несколько лет, и доктор Мияока подтверждает: пациент не показывает никаких признаков шизофрении, несмотря на то что больше не принимает таблетки.

Таинственная связь

Пересадка костного мозга фактически перезагружает иммунную систему пациента. Химиотерапия уничтожает старые лимфоциты, а новые формируются уже в донорском органе.

Конечно, нельзя делать далеко идущие выводы лишь по одному случаю, и вполне вероятно, что Н. помогли препараты, которые он принимал до и после операции по трансплантации. Но само выздоровление указывает на то, что его психическое состояние было как-то завязано на иммунную систему.

Это довольно невероятное предположение — в конце концов, что общего у нашего иммунитета с мозгом? Однако всё больше исследователей приходят к выводу, что подобная связь существует.

Первые наблюдения в этой области были сделаны еще больше 100 лет назад. В конце XIX века врачи заметили: когда по психиатрической клинике прокатывается волна простуды или гриппа, повышение температуры вызывает улучшение психического состояния пациентов.

Австрийский доктор Юлиус Вагнер-Яурегг даже разработал новый метод: он заражал психических больных малярией, чтобы у тех развилась сильная лихорадка. Некоторые пациенты в результате умерли, но многих удалось излечить от душевного недуга. За свое открытие австриец был в 1927 году удостоен Нобелевской премии по медицине.

Малярийную терапию перестали применять в 1950-х годах как слишком рискованную. Однако пару лет назад был описан еще один случай, когда психически больная женщина избавилась от шизоаффективного расстройства, переболев заражением крови, которое сопровождалось сильным жаром.

Впрочем, есть и обратный случай. В Нидерландах больному лейкемией пересадили костный мозг от брата, у которого была шизофрения. Пациента удалось вылечить от рака — но у него также развилась шизофрения .

Подобные случаи довольно редки, но в последние десятилетия по всей планете их набралось уже не меньше дюжины. И ученые активно изучают взаимосвязь психических заболеваний с иммунной системой.

По словам Роберта Йолкена, профессора отделения нейровирусологии в Университете Джонса Хопкинса, среди пациентов с шизофренией около трети демонстрируют и признаки иммунного дисбаланса.

«Роль активации иммунитета при серьезных психических расстройствах — пожалуй, самое интересное новое направление в изучении подобных заболеваний», — цитирует профессора New York Times.