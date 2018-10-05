В Вороновском районе проводится вакцинация диких плотоядных животных





С 3 октября 2018 года в рамках проведения противоэпизоотических мероприятий с целью профилактики бешенства проводится оральная иммунизация диких плотоядных животных. Разбрасывание блистерприманок с вакциной осуществляется с помощью авиации вдоль границы Беларуси с Литовской, Латвийской и Польской Республиками, исключая населенные пункты и водоемы.

Приманка представляет собой брикет серого или темно-коричневого цвета, массой до 30 г. Она изготовлена из компонентов кормов, съедобных для плотоядных животных, и имеет специфический запах. В нее заключен блистер (капсула) с вакциной.

Запрещается брать приманки с вакциной руками и скармливать их домашним животным. При случайном попадании вакцины (содержимого блистера) на открытые участки тела или слизистой оболочки глаз, рта или носа их необходимо промыть водой, обработать 2%-м раствором питьевой соды и обратиться в учреждение здравоохранения.

Обращаем внимание, что людям, находящимся в местах разбрасывания приманок, необходимо быть осторожными из-за возможности травмирования падающими брикетами.

Ян ЖУКОВСКИЙ,

и.о. начальника ГУ «Вороновская райветстанция».