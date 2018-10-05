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"Это больно": Джонни Депп рассказал о разводе

06.10.2018 08:20 — Разное | Tut.by  
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Актер Джонни Депп, переживший развод с женой и судебное разбирательство, впервые рассказал свою точку зрения на эту историю. В интервью популярному мужскому журналу он признался, что вынужден был молчать об обвинениях в домашнем насилии со стороны бывшей супруги, поскольку все в Голливуде были настроены против него. Американскую киноиндустрию актер назвал «гнусным цирком».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от British GQ (@britishgq)

Голливудский актер Джонни Депп впервые нарушил молчание о своем разводе с актрисой Эмбер Херд. Знаменитый Джек Воробей из «Пиратов Карибского моря» отрицает все обвинения, которые бывшая жена выдвинула против него. Во время бракоразводного процесса, который завершился в январе 2017 года, Херд обвинила Деппа в домашнем насилии.

Издание GQ опубликовало интервью, в котором актер заявил, что он не жестокий человек, а также описал ситуацию, в которую он попал из-за громогласных обвинений.

Джонни Депп отметил, что последние три года «казалось, что каким-то извращенным образом все направлено против меня». Он рассказал, что чувствовал, как изменились взгляды людей после его предполагаемого нападения на жену в пентхаусе в Лос-Анджелесе.

Также в интервью он обвинил голливудских «властных тиранов» в том, что они «пытаются его заткнуть», и объявил, что готов даже уйти из индустрии, если «заговор против него» продолжит развиваться.

Актер настойчиво уверял, что в конце концов правда «выйдет на поверхность» и его репутация как голливудского героя будет восстановлена.

Депп и 32-летняя актриса развелись, после того как в 2016 году она запросила в суде временный запрет на нахождение бывшего мужа рядом с ней после акта домашнего насилия. Впоследствии запрет был снят.

В своем заявлении два года назад Эмбер Херд написала, что после яркой ссоры он бросил ей в лицо свой смартфон. В качестве доказательств Херд приложила к материалам дела фотографии синяков на глазе и на щеке. Причиной для ссоры стало опоздание Деппа на празднование 30-летия жены.

По словам актрисы, Джонни явился в ресторан на несколько часов позже, чем обещал, в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, вел себя безобразно, а когда они попрощались с друзьями и вернулись домой, он стал агрессивным, схватил ее и избил.

Версия произошедших событий у Деппа, которую он представил в суде в начале августа 2018 года, сильно отличалась. Он заявил, что не смог вовремя приехать на праздник из-за того, что у него была деловая встреча со своим менеджером и бухгалтером, на которой он не употреблял ни одного из перечисленных ею веществ. Однако актер постоянно отправлял жене СМС-сообщения, чтобы она не волновалась.

В показаниях Джонни говорилось, что в ресторане Херд сильно перепила, а когда по приезде домой он лег в постель читать книжку, Эмбер набросилась на него. Адвокаты актера, как и он сам, утверждают, что он скрутил ее, чтобы она перестала его бить, и, убедившись в том, что жена успокоилась, ушел спать в другую комнату на первом этаже дома.

Когда у Джонни Деппа появилась возможность рассказать свою историю в СМИ, он заявил GQ: «Это больно. Больше всего меня ранило, что образ, который мне приписывают, далек от меня настолько, насколько это вообще возможно, понимаете?

Но причинить вред тому, кого ты любишь? Как какой-то насильник? Нет, я этого не делал, я не мог этого сделать».

В конце концов актер решил молчать, потому что знал, что его слова могут только усугубить ситуацию. «Выскажите то, что вам нужно высказать, и, знаете, ваши адвокаты позаботятся об остальном. Я никогда нигде не рассказывал свою версию истории».

Звезда «Эдварда Руки-ножницы» и «Суини Тодда» пожаловался на то, что больше всего после скандала с экс-супругой пострадала его репутация, а после судебного разбирательства его показания не собирались принимать к сведению.

После того как Херд отсудила у «обидчика» $ 5,5 млн, на Деппа подали в суд его менеджеры за невыплаченный долг в размере $ 18 миллионов. Группа менеджеров утверждает, что актер потратил свое состояние в $ 500 миллионов на роскошные дома, частные самолеты и вредную привычку ежемесячно покупать вина на сумму в почти $ 30 тысяч.

В интервью для обложки GQ Депп прокомментировал и эти обвинения: «Большие деньги разбрасывались повсюду. Люди подают на меня при любой возможности. Я имею в виду, что это все так очевидно».

55-летний актер в заключение назвал голливудскую киноиндустрию «гнусным цирком» — очень похоже о мире, в котором правит движение #MeToo, высказался на прошлой неделе судья Бретт Кавано, кандидат в Верховный суд США.

 
 
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Актер Джонни Депп, переживший развод с женой и судебное разбирательство, впервые рассказал свою точку зрения на эту историю
 
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