Милиция напоминает о правилах безопасности на массовых мероприятиях





6 октября в Слуцке пройдут празднование Дня города. В милиции напоминают о правилах безопасности на массовых мероприятиях.

Как рассказали сайту SlutskGorod в отделе охраны правопорядка Слуцкого РОВД, человек, находящийся в толпе, подвергается опасности из-за возможности возникновения давки и возможного проявления агрессии со стороны участников мероприятия.

В целях безопасности рекомендуется заранее подготовится к посещению массового мероприятия:

По возможности наденьте плотную одежду, прилегающую к телу. Она не должна иметь длинных и свисающих элементов, имеются в виду полы плащей, декоративные цепочки, концы шарфов (в холодное время года шарф нужно заправить под верхнюю одежду). Всегда необходимо надевать головной убор. Нахождение в толпе может затянуться. Зимой шапка спасёт Вас от переохлаждения. Постарайтесь, чтобы на одежде не было надписей и рисунков двоякой трактовки, в особенности тех, которые можно расценить как оскорбительные. Это проявит Вас как вежливого человека и снизит шансы стать мишенью агрессии. Прежде всего этот совет касается посещения спортивных и музыкальных мероприятий. С собой у Вас должны быть документы, их лучше спрятать, небольшая сумма денег и заряженный мобильный телефон. Не берите с собой крупногабаритные, стеклянные, металлические предметы. Даже массивный брелок с ключами в кармане может стать причиной серьёзных травм. Старайтесь не появляться в местах массового скопления людей с маленькими детьми. Ребёнка легко потерять в плотной толпе, кроме того, из-за небольшого роста он подвергается воздействию опасных факторов давки в гораздо большей степени, чем взрослый. Оказавшись в месте проведения массового культурно-зрелищного или спортивного мероприятия, не стремитесь попасть в наиболее плотное скопление людей на ограниченном пространстве. Помните: никакое зрелище не компенсирует возможные неудобства и травмы. Заранее изучите пути возможной эвакуации, расположение медицинских пунктов и полицейских постов. Запомните места расположения легко преодолимых заборов, лестниц, дворов, окон, запасных выходов. Если Вам придется столкнуться с теснотой проходов в месте проведения массового зрелища, нарушениями правил пожарной безопасности и общественного порядка, лучше покинуть такое мероприятие.

Во время участия в массовых мероприятиях граждане обязаны:

соблюдать и поддерживать общественный порядок;

не допускать действий, способных привести к возникновению экстремальных ситуаций и создающих опасность для окружающих;

бережно относиться к сооружениям и оборудованию объекта проведения массового мероприятия;

вести себя уважительно по отношению к другим гражданам, обслуживающему персоналу, обеспечивающему проведение массового мероприятия, должностным лицам, ответственным за поддержание общественного порядка и безопасности при проведении массовых мероприятий;

выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов и иных лиц, ответственных за поддержание порядка и пожарной безопасности во время проведения мероприятия;

не оставлять без присмотра несовершеннолетних детей;

парковать автотранспорт в специально отведенных местах;

при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям сотрудников органов внутренних дел (администрации объекта) или ответственных за обеспечение правопорядка, соблюдать спокойствие и не создавать паники.

Участникам массового мероприятия запрещается:

допускать выкрики или иные действия, оскорбляющих честь и достоинство других людей;

проносить запрещенные к обороту предметы и вещества, огнестрельное и холодное оружие, колющие, режущие, а также иные предметы, которые могут быть использованы для нанесения телесных повреждений, пиротехнические изделия, огнеопасные, ядовитые и раздражающие слизистые оболочки человеческого организма вещества, алкогольные напитки, пиво, напитки и продукцию в стеклянной и металлической таре; крупногабаритные свертки, сумки, чемоданы и иные предметы, мешающие другим участникам, а также нормальному проведению массового мероприятия;

выбрасывать предметы на трибуну, сцену и другие места выступлений участников массового мероприятия, а также совершать иные действия, нарушающие порядок проведения массового мероприятия;

распивать спиртные напитки или появляться в пьяном виде в общественных местах;

совершать действия, оскорбляющие других граждан, нарушающие общественный порядок и угрожающие общественной безопасности;

создавать помехи передвижению участников мероприятия и транспортных средств, забираться на ограждения, парапеты, осветительные устройства, площадки для телевизионных съемок, деревья, крыши, несущие конструкции и другие сооружения, не предназначенные для размещения на них людей; повреждать оборудование, элементы оформления сооружений и зелёные насаждения; наносить на любые поверхности и предметы, использовать плакаты и иную демонстрационную продукцию из любых материалов, демонстрирующих условные обозначения, символику, лозунги, направленные на разжигание расовой, социальной, национальной, религиозной и иной ненависти и вражды.

Зрители и участники массовых мероприятий, не соблюдающие правила поведения могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.



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