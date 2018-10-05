Уволят ли работника во время болезни и можно ли расторгнуть контракт, если не повышают зарплату - отвечают адвокаты

Белорусское телеграфное агентство совместно с Белорусской республиканской коллегией адвокатов продолжает цикл материалов на правовую тематику "Право на защиту: советы адвоката". В этот раз предлагаем обсудить трудовые вопросы.

Как работнику восстановиться в прежней должности, если его уволили незаконно? Как добиться зарплаты по договору подряда, если наниматель "кормит завтраками"? На эти и другие вопросы ответят опытные адвокаты Могилевской областной коллегии адвокатов.

Может ли работник по своей инициативе расторгнуть контракт, если его не устраивают условия труда? При этом условия, прописанные в контракте, на деле не нарушаются, однако не выполняются устные договоренности. Например, начальник пообещал повысить зарплату или предоставить отпуск в удобное время, но не сделал этого.

Адвокат юридической консультации Ленинского района Могилева Ирина Афанасьева отметила, что работник, подписывая контракт, соглашается со всеми его условиями и невыполнение устных договоренностей между работником и нанимателем не является основанием для его досрочного расторжения.

Работник может требовать досрочного расторжения контракта, если по вине нанимателя не выполняются или ненадлежащим образом выполняются его условия, законодательство о труде или коллективный договор. Следует иметь в виду, что только после установления соответствующими органами факта нарушения нанимателем законодательства о труде у работника возникает право требовать расторжения контракта.

Если после испытательного срока трудовые отношения расторгнуты по инициативе работника, какая запись заносится в трудовую книжку? Не влечет ли она каких-либо негативных последствий для работника при поиске новой работы?

Расторгнуть трудовой договор с предварительным испытанием может каждая из сторон:

до истечения срока предварительного испытания, предупредив об этом другую сторону письменно за три дня;

в день истечения срока предварительного испытания.

При расторжении трудового договора с предварительным испытанием в трудовую книжку вносится соответствующая запись и делается ссылка на п.7 ч.2 ст.35 Трудового кодекса (ТК). Запись может выглядеть следующим образом: "Уволен в связи с расторжением трудового договора с предварительным испытанием, п.7 ч.2 ст.35 Трудового кодекса Республики Беларусь".

Эта запись не влечет никаких негативных последствий для работника при поиске новой работы и последующем трудоустройстве.

Куда обращаться, если наниматель не выплатил зарплату за разовую работу по договору подряда? И как поступать, если он фактически не отказывается выплачивать деньги, но откладывает это на неопределенный срок?

Как отметила адвокат юридической консультации Октябрьского района Могилева Юлия Шведова, договор подряда регулируется нормами гражданского законодательства.

Если наниматель нарушает сроки выплаты вознаграждения, указанные в договоре подряда, необходимо обращаться в суд с исковым заявлением и взыскивать сумму задолженности. Также можно взыскать с нанимателя проценты за пользование чужими деньгами за период просрочки оплаты и размер неустойки, если он предусмотрен в договоре.

Может ли работник, с которым трудовые отношения не были оформлены официально, выиграть трудовой спор в суде? Например, сможет ли он добиться взыскания зарплаты, которую наниматель отказывается платить? Как в этом случае доказать факт трудовых отношений?

Работник, с которым официально трудовые отношения оформлены не были, имеет право обратиться в суд за защитой своих интересов. Согласно ч.2 и 3 ст.25 ТК фактическое допущение работника к труду является началом действия трудового договора независимо от того, был ли прием на работу надлежащим образом оформлен.

Для подтверждения факта трудовых отношений необходимо представить суду доказательства. Это могут быть объяснения сторон и других юридически заинтересованных в исходе дела лиц, показания свидетелей, письменные и вещественные доказательства, заключения экспертов, а также другие носители информации, если с их помощью можно получить сведения о фактах, имеющих значение для правильного разрешения дела.

Каковы сроки для обращений в суд по трудовым спорам, в том числе по спорам об увольнении, о невыплате или неполной выплате заработной платы и др.?

Первоначально споры между работником и нанимателем по вопросу применения законодательства о труде, в том числе своевременности выплат, должны рассматриваться в комиссии по трудовым спорам (если она создана) или в суде.

Сроки обращения за разрешением трудовых споров установлены ст.242 ТК. Так, работники могут обращаться в комиссию по трудовым спорам или, в установленных законодательными актами случаях, в суд в течение трех месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о нарушении своего права. А по делам об увольнении - в суд в месячный срок со дня, когда была вручена копия приказа об увольнении или выдана трудовая книжка с соответствующей записью, либо со дня отказа в выдаче или получении этих документов. Этот срок начинается со дня, следующего за тем, когда работник узнал или должен был узнать о нарушении его права на гарантированную справедливую долю вознаграждения за труд.

Срок обжалования решения комиссии по трудовым спорам установлен ст.239 ТК.

При рассмотрении индивидуальных трудовых споров в суде работники освобождаются от уплаты судебных расходов. Наниматель уволил женщину, которая на тот момент была беременной, но он об этом не знал. Работница обратилась в суд. На чьей стороне в такой ситуации будет правосудие?

Как отметила адвокат юридической консультации Ленинского района Могилева Екатерина Авсейкова, расторжение трудового договора с беременными женщинами по инициативе нанимателя не допускается. Исключение составляют случаи увольнения по п.4, 5, 7, 8, 9 ст.42 ТК, по ст.47 ТК, а также при ликвидации организации, прекращении деятельности филиала, представительства или иного обособленного подразделения организации, расположенных в другой местности, прекращении деятельности индивидуального предпринимателя.

Если исходить из буквального толкования ч.3 ст.268 ТК, трудовое законодательство не ставит запрет на увольнение беременной женщины в зависимость от того, было ли известно о беременности работнице или ее нанимателю. Таким образом, женщина, которая на момент ее увольнения была беременна, должна быть восстановлена на работе.

Представим ситуацию. Работника уволили якобы по собственному желанию. Позже он решил оспорить запись в трудовой книжке и добиться восстановления на прежней должности. Каков механизм действий в этом случае?

Если работнику и нанимателю не удалось решить вопрос между собой, уволенный сотрудник может обратиться в суд с требованием о восстановлении на работе. Его восстановят в прежней должности (профессии) в том случае, если он был уволен:

без законного основания;

по инициативе нанимателя с нарушением условий коллективного договора, соглашения, порядка и условий увольнения или дополнительных гарантий об увольнении, установленных законодательством.

Как действовать, если работодатель отказывается расторгнуть трудовые отношения и/или грозится сделать запись в трудовой книжке, с которой потом никуда не примут?

В вопросе увольнения по инициативе работника имеет значение вид оформления трудовых отношений: бессрочный трудовой договор или контракт. Если заключен трудовой договор на неопределенный срок, работник может расторгнуть его по собственному желанию, предупредив об этом нанимателя письменно за месяц. Когда этот срок истечет, работник вправе прекратить трудовую деятельность. В последний день работы наниматель обязан выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним окончательный расчет.

Однако в большинстве случаев между работником и нанимателем заключается контракт. Его досрочное расторжение по собственному желанию работника законодательство не предусматривает. Контракт может быть расторгнут досрочно либо по соглашению сторон, либо по требованию работника в случае его болезни или инвалидности, других уважительных причин, которые препятствуют выполнению работы. Также это касается случаев, когда наниматель нарушает законодательство о труде, коллективный договор, трудовой договор.

Факт такого нарушения устанавливается уполномоченным органом надзора за соблюдением законодательства о труде, профсоюзами и (или) судом. В Беларуси этим органом является Департамент государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты.

Если работник не согласен с формулировкой увольнения, он может обратиться в суд с требованием об ее изменении.

Какие компенсации положены работнику при увольнении в связи с реорганизацией или сокращением штата?

Как отметил адвокат юридической консультации Ленинского района Могилева Денис Кривошеин, при увольнении по инициативе нанимателя может быть расторгнут и договор, и контракт. При этом наниматель обязан выплатить денежное возмещение в размере не менее трехкратного размера среднемесячного заработка. Вместе с тем наниматель предоставляет работнику двухмесячный срок для поиска новой работы. Если же работодатель предлагает уволиться без двухмесячной отработки, то выходное пособие составит пятикратный размер среднемесячной зарплаты.

Какие документы должны быть выданы при увольнении?

Работнику в день увольнения (в последний день работы) должна быть выдана трудовая книжка. Также наниматель обязан не позднее чем в пятидневный срок по просьбе работника, в том числе уволенного, выдать справку с указанием специальности, квалификации, должности, времени работы и размера зарплаты, а также другие документы о работе, предусмотренные законодательством (ст.50, 51 ТК).

Может ли наниматель применить увольнение в качестве дисциплинарного взыскания?

Согласно действующему законодательству, за дисциплинарный проступок наниматель может применить к работнику такие меры дисциплинарного взыскания, как замечание, выговор, увольнение.

Могут ли уволить работника во время болезни? Как поступать работодателю, если работник болеет так часто или так длительно, что нарушается рабочий процесс?

Уволить работника в период временной нетрудоспособности нельзя лишь по основаниям, относящимся к инициативе нанимателя (ст.42 ТК). Исключение составляют случаи, предусмотренные п.6 ст.42 ТК, а также связанные с ликвидацией организации и прекращением деятельности индивидуального предпринимателя. Расторжение трудового договора по инициативе нанимателя (кроме п.2, 7 ст.42 ТК) производится после предварительного, но не позднее чем за две недели, уведомления соответствующего профсоюза (ст.46 ТК).

Во всех остальных случаях увольнение работника в период временной нетрудоспособности не запрещено.

Если работник из-за временной нетрудоспособности не приходит на работу в течение более четырех месяцев подряд, трудовой договор может быть расторгнут по п.6 ст.42 ТК. Расторжение контракта по этому основанию не является обязанностью нанимателя. При этом необходимо учитывать судебную практику по рассмотрению исков о восстановлении на работе лиц, уволенных по п.6 ст.42 ТК. Суд проверяет наличие производственной необходимости в расторжении контракта с таким работником: была ли возможность распределить обязанности отсутствующего работника между другими сотрудниками, был ли в дальнейшем нанят для выполнения этой работы кто-то другой и др.

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