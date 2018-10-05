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Замечательные дома белорусов - в большом агрогородке Атолино

06.10.2018 08:30 — Разное | Tut.by  
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Фоторубрика «Замечательные дома белорусов» в этот раз посвящена большому агрогородку Атолино. Агрогородок состоит из нескольких групп застроек — старой деревни, малоэтажной многоквартирной застройки, собственно агродомиков, группы кирпичных замков из двухтысячных, и двух свежих коттеджных массивов, землю под которые будущие новоселы покупали с аукционов. Самые симпатичные дома традиционно — новые и даже еще не достроенные.



Как и в Прилукской Слободе, в Атолино любят светлые фасады и темные крыши.





Графика «вытягивает» довольно простые проекты. Нас «зацепил» дом, в котором использовали не просто графику, но и акценты. У владельца выходит нечто очень интересное.



Кроме традиционных домов из блоков растут в новом Атолино и из дерева.




Увы, большинство за традиционным глухим забором. Так что приходится самому дорисовывать картинку.



Особняки, построенные по вневременным проектам, тут присутствуют, но в меньшинстве.





Огромных домов в Атолино с двухтысячных не строят. Мы нашли только один амбициозный свежий проект.


Ультрасовременных домов не обнаружили — возможно, они еще в стадии строительства и пока по газосиликатным стенам не определить, что выйдет.

Зато на территории церкив увидели вечную классику — этот симпатичный особнячок.



Сколько стоит поселиться в Атолино?

16 соток в новой коттеджной застройке (там, где участки продавались с аукциона, а теперь перепродаются) предлагают за 36 тысяч долларов. Продают через агентство, и не потрудились даже фото реального участка предоставить. Продавец указывает, что все коммуникации рядом — непосредственно на участок не заведено даже электричество.

В остальных предложениях участков по 25−50 тысяч долларов можно увидеть фото наделов не в самом Атолино, а в примыкающем садовом товариществе «На Птичи» — дачах Службы безопасности и Администрации президента.

Простой блочный мансардный дом площадью 150 квадратных метров на 15 сотках, без внутренней отделки, готовый на 70%, с собственной скважиной, предлагают за 75 тысяч долларов.

За недостроенный современный коттедж площадью 140 квадратных метров на 13 сотках земли у леса хотят 99 тысяч долларов. К дому подведены и электричество и газ.

Классический дом из красного кирпича 2000 года постройки, площадью 166 квадратных метров, с гаражом на две машины во дворе, с баней, на 15 сотках выставлен на продажу с торгом, ориентировочная цена — 189 тысяч долларов.

На остальные объекты цены диктуют личные представления о том, сколько должно стоить жилье в Атолино. Например, за неутепленный и неоштукатуренный блочный коттедж площадью 330 квадратных метров на 15 сотках хотят почти 300 тысяч долларов. В коттедже жили, так что отделка и мебель в доме есть. И камин, и банька во дворе.

Самое дорогое предложение — почти полмиллиона долларов. За столько хотят продать солидный коттедж в традиционной розоватой штукатурке. Внутри дорогая отделка на любителя (не все любят глянцевые черные потолки, черно-белую плитку и такие же обои). К дому прилагается полноценный бассейн в отдельном здании, здание гаража на два авто.

 
 
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В агрогородке мало дорогих домов. Но и без больших денег можно строить со вкусом.
 
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