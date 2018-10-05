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Как окна в пол, шикарный вид на город и квартиры-студии делают людей несчастными

06.10.2018 08:30 — Разное | Tut.by  
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Несмотря на стремительное развитие городов, наш мозг по-прежнему мыслит категориями доисторического человека, тысячелетиями жившего на природе, считает британский психолог Пол Кидуэлл — автор книги «Психология города: как быть счастливым в мегаполисе». Выводами из книги делится журналист Houzz.ru Ася Зольникова.



Продумывание жилища превращается в квест, где приходится «мирить» внутреннего неандертальца с чуждыми ему городскими условиями. Как избежать интерьерных решений, которые делают вас несчастными? Ответы Пол Кидуэлл ищет в научных данных и популярных представлениях об идеальном жилье.

Лучший вид — на природу

Высокий этаж с панорамным видом риелторы преподносят как безусловное благо. Однако наша нервная система относится к этому иначе: для нее даже самый головокружительный вид на город не сравнится с окнами, выходящими в сад.

Мы обладаем врожденной тягой к природе — биофилией. Это заложено в нас на генетическом уровне, поскольку природа была и остается нашим основным источником пищи. Кидуэлл отмечает, что даже кратковременная прогулка по парку снижает стресс и помогает сконцентрироваться. И с этой точки зрения зеленые пейзажи за окном лучше урбанистических.


Фото: Houzz.ru

Впрочем, проблема корректируется. Даже если вы живете с видом на восьмиполосную автомагистраль, не спешите переезжать: комнатные растения, живые цветы в вазах и даже изображения природы помогут компенсировать потребность в созерцании живого мира. И даже самый маленький огород благотворно повлияет на ваше самочувствие.

Доказательства на фото выше. Окна этой московской квартиры упираются в фасад соседнего дома. Декоратор Алла Шумейко создала правдоподобную «иллюзию сада» за счет растений, высаженных на балконе.

Лучше жить низко, чем одиноко

Что касается высоких этажей, то с ними тоже все неоднозначно: во-первых, многоэтажки появились относительно недавно, и некоторые специалисты считают, что люди в принципе не приспособлены к жизни так высоко над землей.

«Для нашего древнего вида проживание на верхних этажах — совершенно новое явление. Напрашивается вывод, что многоэтажки для нас противоестественны, и не исключено, что все противоестественное так или иначе вредно», — приводит Кидуэлл мнение одного из психологов.


Во-вторых, обитатели высотных зданий чаще испытывают одиночество, поскольку они хуже знакомы с соседями и в целом ведут себя менее сплоченно. Иногда многоэтажки изолируют людей не друг от друга, а от внешнего мира — в таком случае формируется закрытое сообщество, безучастное к остальному городу. Один из таких сценариев показан в фильме «Высотка», который основан на одноименном романе-антиутопии Джеймса Балларда.

Окна в пол? — Подумайте дважды

Панорамное остекление обычно ассоциируется с элитным жильем. Это подтверждает программа Grand Designs, которая выходит на британском телевидении с 1999 года; в каждом эпизоде герой выбирает участок земли и строит на нем дом мечты, вкладывая существенные суммы. За 19 лет в программе появилось немало «аквариумов».

Правда в том, что до XX века большие окна редко встречались в жилых зданиях — их начали делать только с развитием железобетонных конструкций. Фасад стали «вешать как занавеску», и теперь при желании все здание можно было обшить стеклом.

Именно так поступил архитектор Людвиг Мис ван дер Роэ, когда проектировал виллу Фарнсуорт (на фото ниже) — признанный шедевр модернизма.


Вилла Фарнсуорт. Фото с сайта farnsworthhouse.org © Carol Highsmith

Однако первую его хозяйку здание буквально сводило с ума: «В конце 1950 года я провела [первую] ночь в этом доме, — писала Эдит Фарнсуорт в своем дневнике. — Мне было слегка не по себе, отчасти из-за непривычных для меня стеклянных стен и занавесок».

Со временем она чувствовала себя все хуже: «Где мое незыблемое спокойствие?.. Честно говоря, в этих стеклянных стенах я чувствую себя рыскающим зверем, я всегда настороже. Даже вечером. Я как часовой, днем и ночью в дозоре. Мне не удается просто потянуться и расслабиться…».


Вилла Фарнсуорт. Фото: Houzz.ru

Жизнь среди стеклянных стен оказалась столь невыносимой, что через 20 лет Эдит продала дом. Как отмечает Кидуэлл, в этом нет ничего странного. Расслабиться в открытом, хорошо просматриваемом месте — значит, стать легкой мишенью. А для предков человека подобное поведение было непозволительной роскошью. Даже теперь, когда нам не нужно прятаться от диких зверей и вражеских племен, мы все еще воспринимаем дом как убежище.

В своей книге Кидуэлл призывает лишний раз подумать, прежде чем соглашаться на большие окна. Они будут уместны в общих зонах, в гостиной (как на этом фото) или столовой, но не подойдут для спальни. Спальня же, по мнению автора, должна напоминать укромную пещеру, а не витрину. Он также дает рецепт идеальных окон: судя по исследованиям и опросам, это вертикальные проемы, которые занимают чуть меньше половины стены — 43%.


На снимке Gerald B. Tonkens House — дом знаменитого архитектора Фрэнка Ллойда Райта.

На фото выше пример того, что много окон и света — это не всегда «панорамное остекление». В доме всего три спальни и гараж для автомобиля. Однако при его возведении использовано более 400 окон-вставок.

Белое или цветное?

Мода на минимализм и скандинавский стиль породила спрос на белоснежные интерьеры. Но так ли хорош белый? Кидуэлл НЕ утверждает, что белый — абсолютное зло. Но и не «добро» однозначно. Дело в том, что белый совершенно не помогает компенсировать нехватку природы в наших домах.

Для человека более естественно многообразие цветов, поскольку они играли огромную роль в эволюции и помогали мозгу ориентироваться в пространстве и времени суток.
Скандинавские интерьеры, которые мы привыкли считать белыми — совершенно не белые. Не кипенно белые (посмотрите на фото).


Фото: Houzz.ru

А с недавних пор в них довольно активно присутствует цвет.


Фото:Houzz.ru

Теплые тона, вероятнее всего, подсознательно отсылают к восходу солнца и стимулируют нашу психику. Поэтому желтый, красный и оранжевый оттенки не подойдут для спальни, зато будут хорошо смотреться в кухне или игровой комнате.

В помещениях для отдыха более уместны естественные и сдержанные тона — например, зеленый. Об успокаивающих свойствах этого цвета знали еще в древние времена.

Зеленый также хорошо подойдет для рабочих пространств — он не только успокаивает, но и стимулирует творческую энергию.

Так что если даже белый — фоновый в вашем интерьере, насыщенный цвет в нем все равно должен присутствовать. Например, цвет тех же растений или натуралистичных обоев с тропиками.


Фото: Houzz.ru

Кидуэлл постоянно возвращается к мысли об «озеленении» интерьера и советует десятки способов: завести комнатные растения или посадить их в балконные ящики, повесить в комнате пейзаж или выбрать жилье с видом на деревья.

Простая планировка и укромные уголки

В начале второй главы Кидуэлл приводит цитату из книги Джорджа Мартина «Игра престолов»: «Почему, если человек возвел стену, всем непременно приспичит узнать, что по ту сторону?» И тут же отвечает: когда-то любознательность стала одним из определяющих факторов в развитии нашего вида, так как она помогала находить пищу и осваивать территории.

Предвкушение нового по-прежнему приносит нам несказанное удовольствие, и это влияет на наше восприятие пространства. Извилистая тропа кажется интереснее прямой дороги, а равнине мы почти наверняка предпочтем лесистую и гористую местность.

Это правило работает и для интерьеров: если в квартире есть большие комнаты, лучше, чтобы их предварял узкий коридор. Проходя по нему, мы подсознательно ожидаем выйти на открытое место, и испытываем удовольствие, когда это сбывается. Просторное помещение становится вознаграждением — «как поляна среди леса».

Идеальным примером Кидуэлл считает дома Фрэнка Ллойда Райта, созданные архитектором в последние годы жизни: затейливые планы этажей в этих зданиях полностью удовлетворяют человеческую потребность в тайнах и открытиях.


Фото: Houzz.ru

По мнению Кидуэлла, большое помещение лучше делить на зоны, создавая укромные уголки. Если в квартире несколько комнат, хорошо, если их формы и размеры варьируются. Прямоугольные комнаты более практичны, чем круглые, но стены не должны быть идеально плоскими — одним из решений могут стать ниши. Не определенная заранее функция не делает нишу бесполезной — владелец сам решит, что может туда встроить или спрятать.

Но с таинственностью важно не перестараться: при всей замысловатости планировки в квартире должна хорошо просматриваться дверь прихожей. Это удовлетворит еще одну нашу инстинктивную потребность — точно знать, где находится вход / выход.

Высокие потолки

В своей книге Кидуэлл упоминает об исследовании Джона Бэрда, согласно которому «потолок мечты» — 3,04 метра.

Правило «чем выше — тем лучше» здесь не работает. Это сыграло интересную роль в спросе на двухуровневые квартиры. Люди скорее предпочтут жить в помещениях высотой три метра, чем в двухуровневом пространстве. После покупки лофтов в них нередко делают перепланировку и добавляют второй полуэтаж — поскольку в комнатах со слишком высокими потолками жильцы ощущают себя на виду.


Лофт в квартире.

На фото выше: высота потолков в этой московской квартире — 3,2 метра. Однако пространство выглядит уютным благодаря горизонтальному делению, которое повсеместно использовала хозяйка квартиры — дизайнер Элла Корнева.

Автор подводит итоги.

— Большие окна — не в спальне.

— Если остекление «панорамное», то пусть занимает не больше 43% стены.

— Цветные стены лучше белых, но разные цвета по-разному влияют на нашу психику.

— На инстинктивном уровне человек тянется к природе, а ее отсутствие повышает уровень стресса. Если нет вида на сад, восполнить пробел помогут комнатные растения. Или хотя бы натуралистичные пейзажи на стенах.

— Идеальная высота потолка — 3,04 метра. Если он выше, большинство из нас будет чувствовать себя небезопасно.

— Покомнатная планировка лучше открытых пространств — так психологически комфортнее.

 
 
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