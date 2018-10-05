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Семнадцать добрых дел
06.10.2018 — Разное | Свислочская газета
В Свислочском районе к 17-й годовщине создания Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных активисты районного отделения БМООСП задумали совершить 17 добрых дел.
Первыми в работу включились члены БМООСП Вердомичской, Порозовской и Хоневичской школ.
Они поздравили их с Днем пожилых людей, провели беседы о соблюдении правил пожарной безопасности, а где было необходимо заменили приборы питания в автономных пожарных извещателях, навели порядок на приусадебных участках, дворовых территориях. Пожилые люди, многодетные мамы были рады видеть спасателей и их юных помощников, им было приятно, что про них не забывают.
Александр НОВОСАД,
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В Свислочском районе к 17-й годовщине создания Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных активисты районного отделения БМООСП задумали...
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