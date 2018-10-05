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Песочница без песка

06.10.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Песочница без песка
Вот так, одиноко и уныло, сегодня выглядит новая песочница во дворе общежитий по улице Пограничников в Свислочи. Ей словно и самой обидно и неловко от того, что, предназначенная стать одним из любимых мест для игр местной детворы, своей миссии пока не выполнила. А почему?

С просьбой рассмотреть возможность оборудования в этом дворе детской площадки в редакцию газеты обратилась молодая мама Ольга С. (за ней, уверена, стояли все родители, ведь дело-то хорошее). Детей в округе много, приводила она доводы, а играть негде, особенно малышам. В РУП ЖКХ Ольгу услышали.

Насколько позволяли возможности. Конструирование и изготовление оборудования детских игровых площадок, пояснили, – процесс непростой, сопровождаемый целым комплексом требований. Это раз. Во-вторых (и этот момент стал определяющим), бюджетное финансирование в 2018 году на оборудование площадки РУП ЖКХ не было предусмотрено. Казалось бы, ответ очевиден и понятен.

Но… Вместо того, чтобы ответить «нет», руководство предприятия, учитывая просьбу жильцов, дало обещание установить во дворе песочницу. Планировалось сделать это перед летними каникулами, но по объективным причинам, в первую очередь техническим, песочница появилась на ул. Пограничников лишь в августе.
Остались ли довольны люди, по чьей просьбе это делалось?
– Когда я увидела привезенную песочницу, то даже и не знала, как реагировать, – говорит Ольга. – Не ожидала, что она будет таких маленьких размеров, буквально один метр квадратный. А детей ведь у нас много… Но даже если смириться с размером (возможно, есть и такие стандарты), то как быть с отсутствием песка? Песочницу оставили на месте когда-то завезенной во двор кучи песка. От нее, правда, давно ничего не осталось – дети растянули песок по двору. Вот и получилось: деревянный каркас песочницы есть, а песка нет.
В течение этих полутора месяцев я интересовалась судьбой сооружения. Знаете, в теплые дни здесь можно было видеть пару-тройку детишек. Возились с ведерками и лопатками, усевшись на бортик (кстати, в углах песочницы-короба прибиты треугольником досочки, чтобы деткам было удобнее). Но не задерживались. Ведь песка-то нет. Даже на куличик не наскребешь… Скучно.
Начался октябрь. Холода гонят детишек в дома. Засыплет пустую песочницу листвой, потом припорошит снегом. Но… Через время снова придет весна, за ней – лето… И хочется верить, что песочница заживет тогда новой жизнью и станет-таки пусть маленьким, но центром детских игр. Ведь это ее предназначение.

 

Наталья ТУРКО.

Фото автора.

 
 
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Вот так, одиноко и уныло, сегодня выглядит новая песочница во дворе общежитий по улице Пограничников в Свислочи. Ей словно и самой обидно и неловко от того, что,...
 
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