|
Песочница без песка
06.10.2018 — Разное | Свислочская газета
С просьбой рассмотреть возможность оборудования в этом дворе детской площадки в редакцию газеты обратилась молодая мама Ольга С. (за ней, уверена, стояли все родители, ведь дело-то хорошее). Детей в округе много, приводила она доводы, а играть негде, особенно малышам. В РУП ЖКХ Ольгу услышали.
Насколько позволяли возможности. Конструирование и изготовление оборудования детских игровых площадок, пояснили, – процесс непростой, сопровождаемый целым комплексом требований. Это раз. Во-вторых (и этот момент стал определяющим), бюджетное финансирование в 2018 году на оборудование площадки РУП ЖКХ не было предусмотрено. Казалось бы, ответ очевиден и понятен.
Но… Вместо того, чтобы ответить «нет», руководство предприятия, учитывая просьбу жильцов, дало обещание установить во дворе песочницу. Планировалось сделать это перед летними каникулами, но по объективным причинам, в первую очередь техническим, песочница появилась на ул. Пограничников лишь в августе.
Наталья ТУРКО.
Фото автора.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вот так, одиноко и уныло, сегодня выглядит новая песочница во дворе общежитий по улице Пограничников в Свислочи. Ей словно и самой обидно и неловко от того, что,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)