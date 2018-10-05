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БЖД изменит расписание международных поездов из-за перехода стран ЕС и Украины на зимнее время

06.10.2018 — Разное | Полесская правда  
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Белорусская железная дорога скорректировала расписание движения международных поездов в связи с переходом сопредельных государств на зимнее время. Украина, Литва, Латвия и Польша переведут стрелки часов на 1 час назад в ночь с 27 на 28 октября.

БЖД изменит расписание международных поездов из-за перехода стран ЕС и Украины на зимнее время
Например, с 29 октября поезд № 86/85 Минск—Киев будет отправляться из Минска в 22:40, как обычно, и прибывать в Киев в 7:55 (ранее — в 8:56). В обратном направлении поезд будет отправляться в 21:09 (сейчас — в 22:34), а время прибытия в Минск останется прежним — 8:38.

Поезд № 805/806 Минск—Вильнюс будет отправляться из Минска в 7:35, а прибывать на конечную станцию на час раньше — в 9:05 (сейчас — 10:05). Из Вильнюса поезд отправится в 18:30 (сейчас — в 19:30), а в Минск он прибудет без изменений — в 22:00.

С 27 октября поезд № 87/88 Минск—Рига будет отправляться из Минска без изменений в 20:38, а время прибытия в Ригу изменится с 8:28 на 7:30. В обратном направлении поезд будет отправляться из Риги в 19:20 и прибывать в Минск в 7:50.

Корректируется расписание поездов пересадочного сообщения Минск—Брест № 727/728 и № 128/127Брест—Варшава.

Из Минска поезд № 727 Минск—Брест будет отправляться в 10:55 и прибывать в Брест в 14:31, в свою очередь из Бреста до Варшавы поезд № 127 Брест—Варшава будет отправляться в 15:23 и прибывать в Варшаву в 17:25.

Из Варшавы поезд № 128 будет отправляться в 08:25 и прибывать в Брест в 14:49. До Минска поезд № 726 будет отправляться из Бреста в 15:15 и прибывать в Минск в 18:49.

Кроме того, после перехода соседей на зимнее время изменится время отправления и прибытия поездов международного сообщения, следующих транзитом по Беларуси в страны Западной Европы. Также будет скорректировано расписание некоторых поездов региональных и межрегиональных линий, курсирующих по территории Беларуси.

Подробную информацию о расписании международных поездов, поездов региональных и межрегиональных линий можно получить на сайте Белорусской железной дороги (www.rw.by), а также по телефону справочной службы 105.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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