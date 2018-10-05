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Пинский автобусный парк переходит на осенне-зимний режим работы и закрывает дачные маршруты

06.10.2018 — Разное | Полесская правда  
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Пинский автобусный парк переходит на осенне-зимний режим работы и закрывает дачные маршруты
Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в ОАО «Пинский автобусный парк», с 17 октября в связи с переходом на осенне-зимний режим обслуживания в расписания движения автобусов пригородных маршрутов, формирующихся на автовокзале «Пинск», вносятся следующие изменения:

Закрываются маршруты:

  • Берёзовичи – 07.20 (6), 09.20 (1, 3, 5), 17.15 (1, 3, 5, 6);
  • Велятичи – 09.10 (1, 3, 5), 16.30 (1, 3, 5);
  • Стаховичи – 09.20 (2, 4, 6), 15.30 (2, 5, 6, 7);
  • Твердовка – 08.35 (2, 5), 19.20 (2);

Отменяются рейсы на маршрутах:

  • Местковичи – 08.50 (1, 2, 3, 4, 5);
  • Кончицы – 09.30 (1, 2, 4);
  • Теребень – 08.50 (2, 3, 7);
  • Площево – 16.30 (7);
  • Берёзовичи – 19.45 (1, 2, 4);
  • Колодеевичи – 08.00 (2), 17.35 (2).

Изменяется схема движения на маршрутах:

  • Лопатино – 18.00 – отменяется заезд в д. Теребень по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям;
  • Рудка – 05.30 (1, 3, 5, 6) – сокращается до д. Мерчицы с одновременным изменением времени отправления на 05.40;
  • Рудка – 12.30 (5, 6, 7) и 18.05 (2, 4, 5, 6 через Нацбанк) – сокращается до д. Подболотье;
  • Бердуны – 06.15 (1, 2, 4, 5), 13.35 (1, 2, 3, 4, 5) и 18.15 (1, 2, 4, 5) – сокращается до д. Посеничи (АЗС);
  • Невель – 10.05 (6) – исключается заезд в д. Стайки при движении из Пинска;
  • Невель – 15.20 (3, 6, 7) – исключается заезд в населённые пункты Красово, Сачковичи при движении в Пинск;
  • Семеховичи – 18.15 – исключается заезд в д. Стайки при движении в Пинск;
  • Тулятин (ч-з Торгошицы) – 18.15 (3, 6, 7) – исключается заезд в д. Бердуны;
  • Гольцы – заезды в Шоломичи (2, 6) и Тупчицы (1, 5) вместо рейсов, отправлением в 19.15, будут осуществляться дневными рейсами, время отправления которых изменяется с 13.50 на 13.30.

Сокращается количество дней обслуживания с частичным изменением времени отправления и схемы движения:

  • Б.Холожин – 07.45, 15.15 и 18.20 – рейсы будут обслуживаться по вторникам, пятницам и воскресеньям. По субботам будут обслуживаться рейсы в 07.45 и 15.15.
  • Выжловичи – 19.45 – время отправления изменяется на 17.30. Маршрут будет обслуживаться по средам, пятницам, субботам и воскресеньям с отменой заезда на дачи «Берёзовичи»;

Открываются маршруты:

  • Пинск– Охово (через Гончары) отправлением от АВ «Пинск» в 7.45 и 15.15 по понедельникам, средам и четвергам;
  • Пинск – Берёзовичи отправлением от АВ «Пинск» в 17.30 по понедельникам, вторникам и четвергам.

Изменяется время отправления:

  • Площево (6) – 08.10 на 09.00, 19.00 на 16.30;
  • Теребень (4, 6) – 08.50 на 09.20;
  • Паре (5, 6) – 18.40 на 15.45;
  • Почапово – 19.40 на 19.45;
  • Невель – 15.20 на 15.00.

Примечание. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 – дни недели, начиная с понедельника

На городском маршруте № 25 (городское кладбище в д. Посеничи) по понедельникам, средам и пятницам отменяются рейсы, отправлением от Центральной больницы в 10.20, 11.25, 11.57, 12.26, 12.53. Указанные рейсы будут обслуживаться по вторникам и четвергам.

 
 
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> Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в ОАО «Пинский автобусный парк», с 17 октября в связи с переходом на осенне-зимний режим обслуживания в расписания...
 
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