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Президент о ситуации в армии, престиже военной службы и возможностях отечественного вооружения
06.10.2018 — Разное | Полесская правда
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Президент Беларуси Александр Лукашенко на полигоне в Ивацевичском районе ознакомился с возможностями современных образцов вооружения, военной и специальной техники отечественного производства. Главе государства доложили о боевых возможностях и основных тактико-технических характеристиках представленных образцов. Состоялся также практический показ боевых возможностей вооружения, военной и специальной техники. Он включал 4 эпизода с боевым применением беспилотных летательных аппаратов, авиации, огневых комплексов, бронетехники и противотанковых ракетных комплексов. После осмотра образцов оружия и техники глава государства ответил на вопросы журналистов.
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> Президент Беларуси Александр Лукашенко на полигоне в Ивацевичском районе ознакомился с возможностями современных образцов вооружения, военной и специальной...
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