﻿ Фрик-вечеринка и ледовое шоу: разыгрываем 85 парных билетов на самый масштабный Хеллоуин Минска. 21.by
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Фрик-вечеринка и ледовое шоу: разыгрываем 85 парных билетов на самый масштабный Хеллоуин Минска

06.10.2018 09:00 — Разное | Tut.by  
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6 октября в приложении «Афиша TUT.BY» стартует юбилейный 85-ый розыгрыш: у каждого участника появится возможность получить один из 85 двойных билетов на «Ледовое шоу-мюзикл: Дракула. История вечной любви», которое пройдет в Минск-Арене в канун Хеллоуина — 31 октября. Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители как никогда щедрого розыгрыша будут объявлены 12 октября.


Фото: Сергей Дурноглазов

Напомним, в обновленном приложении «Афиша TUT.BY» появился новый раздел — «Розыгрыши билетов». Теперь вы можете испытать удачу и участвовать в розыгрышах билетов в кино, на концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия.

Итак, в розыгрыше участвуют 85 двойных билетов. Соответственно, победителей будет 85, они смогут взять с собой еще одного человека. Призеров объявят в приложении «Афиши» 12 октября.

Пошаговая инструкция:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

31 октября в «Минск-Арене» пройдет показ мюзикла «Дракула. История вечной любви». В его подготовке принимали участие такие артисты, как Иван Охлобыстин, Александр Красовицкий, лидер группы Animal ДжаZ, Хелависа, солистка группы «Мельница», и другие. Главные роли в спектакле исполняют известные мировые и российские фигуристы, акробаты и воздушные гимнасты. Необычные эффекты поможет создать технология 3D-mapping, которая из восьми проекторов построит один большой динамический экран с меняющимися декорациями. Ледовое шоу с успехом гастролировало по всей России и наконец посетит Минск.

Когда: 31 октября, 19.30.

Где: Минск-Арена.

Сколько: от 23 рублей.

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Участие в розыгрышах

Ищите в обновленной версии «Афиша TUT.BY» раздел «Розыгрыши билетов» и наслаждайтесь культурным отдыхом. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно авторизоваться в приложении и нажать на кнопку «Участвовать» на странице. Вам будет присвоен номер электронного билета, который будет показан на странице розыгрыша. На той же странице будут размещены и итоги. Победитель будет определен случайным образом в течение суток после окончания розыгрыша. К слову, итоги всех розыгрышей можно посмотреть на странице истории розыгрышей. Мы будем радовать вас билетами на крупные и значимые мероприятия! Обновляйте приложение и следите за разделом «Розыгрыши билетов».

Расширяем границы кино

Ни один регион не останется без актуального расписания. Мы добавили в киноафишу более 35 городов Беларуси. Теперь расписание культурных мероприятий доступно не только для Минска и областных центров, но и для районных центров. Чтобы посмотреть афишу своего города, просто отметьте его в приложении (в меню — пункт «Ваш город»). Выбирайте понравившиеся фильмы и проводите отличные выходные!

Нововведения доступны для пользователей Android-версии приложения «Афиша TUT.BY» и для iOS.

С нами уже более 300 000 белорусских пользователей!

>> скачать для iOS

>> скачать для Android

Полный график концертов в Минске

 
Теги: Минск
 
 
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6 октября в приложении "Афиша TUT.BY" стартует юбилейный 85-й розыгрыш: каждый участник сможет получить один из 85 двойных билетов на ледовое шоу-мюзикл.
 
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